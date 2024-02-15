Бразильский "эквалайзер": Эгиналду высоко прыгнул и принес Шахтеру ничью с Марселем – видео

Донецкий Шахтер был близок к номинально домашнему поражению от французского Марселя. Однако гол в компенсированное время низенького, но прыгучего бразильца Эгиналду восстановил паритет на табло.

В четверг, 15 февраля, донецкий Шахтер провел первый официальный матч в 2024 году. Команда Марино Пушича в Гамбурге в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА принимала французский Марсель, пишет 24 Канал.

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Эгиналду вырвал для Шахтера ничью с Марселем

Первый тайм Шахтер и Марсель завершили без забитых мячей. Все голы, а вместе с ними и главные события произошли в после перерыва.

Марсель дважды выходил вперед, причем второй раз французский клуб забил на последней 90-й минуте, когда, казалось, времени на то, чтобы отыграться, уже не оставалось.

Однако "горнякам" таки удалось вырвать ничейный результат в компенсированное время. Эгиналду откликнулся на подачу Зубкова и точно пробил в угол ворот провансальцев, сделав счет 2:2.

Видео гола Эгиналду

Ответный матч между Марселем и Шахтером состоится во Франции ровно через неделю – 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.