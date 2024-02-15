У четвер, 15 лютого, донецький Шахтар провів перший офіційний матч у 2024 році. Команда Маріно Пушича у Гамбурзі в межах 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА приймала французький Марсель, пише 24 Канал.

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Егіналду вирвав для Шахтаря нічию з Марселем

Перший тайм Шахтар та Марсель завершили без забитих м'ячів. Усі голи, а разом із ними й головні події відбулися у після перерви.

Марсель двічі виходив уперед, причому вдруге французький клуб забив на останній 90-й хвилині, коли, здавалося, часу на те, щоб відігратися, вже не залишилося.

Проте "гірникам" таки вдалося вирвати нічийний результат у компенсований час. Егіналду відгукнувся на подачу Зубкова та точно пробив у кут воріт провансальців, зробивши рахунок 2:2.

Відео голу Егіналду

Важливо. Матч-відповідь між Марселем та Шахтарем відбудеться у Франції рівно через тиждень – 22 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.