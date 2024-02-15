Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция центрального матча Лиги Европы
В четверг, 15 февраля, Шахтер и Марсель сыграют в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию важной для "горняков" встречи.
В четверг, 15 февраля, Шахтер проведет свой первый официальный матч в 2024 году. Команда Марино Пушича начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала сойдется против Марселя, пишет 24 канал.
По теме Какие шансы Шахтера победить кризисный Марсель: прогноз на игру "горняков" в Лиге Европы
Шахтер возвращается после паузы
"Горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов в компании с Барселоной, Порту и Антверпеном. Это и дало донетчанам путевку во второй по рангу еврокубок.
Шахтер не проводил официальные матчи уже два месяца, ведь УПЛ ушла на зимнюю паузу. В турнирной таблице чемпионата дончане пока четвертые, но имеют еще две игры в запасе. Поэтому по потерянным очкам "горняки" делят первое место с Динамо.
Неубедительный сезон Марселя
Марсель тоже начинал путь в Лиге чемпионов, но там неожиданно вылетел в квалификации от Панатинаикоса. Зато подопечные Дженнаро Гаттузо провели неплохо группу Лиги Европы и только в последнем туре отдали первое место Брайтону.
Стоит знать Славный соперник, который в кризисе: что известно о Марселе, с которым Шахтер будет играть в Лиге Европы
Зато позади остались Аякс и АЕК. В чемпионате же олимпийцам пока нечем похвастаться. Марсель идет лишь восьмым и от зоны Лиги чемпионов команду отделяет аж семь очков.
Где смотреть матч
Смотреть онлайн матч Шахтер – Марсель в Украине можно будет на на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало встречи в Гамбурге – в 19:45 по киевскому времени.
Сайт 24 Каналпроведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Марсель. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.
ШАХТЕР – МАРСЕЛЬ 2:2
Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90+1 – Обамеянг, 64, Ндиайе, 90.
Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Эгиналду.
Марсель: Лопес – Клос, Жиго, Балерди, Мерлен – Кондогбия, Унаи – Луис Энрике, Арит, Мумбанья – Обамеянг.
Эгиналду мог вырвать для Шахтера даже победу! Бразилец снова откликнулся на подачу с фланга, но удар получился неточным. Бондарь срывает опасную атаку Марселя и получает желтую карточку. Валерий пропустит встречу во Франции. Замены от обеих команд. Траоре заменил Бондаренко, а у Марселя Корреа и Мейте вышли вместо Мумбанья и Обамеянга. Желтая карточка Эгиналду за снятую футболку. ГОООООЛ. Что за матч! Маленький Эгиналду откликнулся на подачу Зубкова и точно пробил в угол ворот Лопеса. 2:2 Судья компенсировал четыре минуты. Гол. Таки дожимает Марсель украинскую команду. Обамеянг удачно пошел в дриблинг на фланге, обошел Зубкова и Гочолейвили. Габонец прострелил в центр на Ндиайе, которого никто не успел накрыть. 1:2 Удар Мерлена с острого угла. Ризнык не потерял концентрацию, отбив мяч. Удар Обамеянга очень неточный, намного выше ворот. Зубков откровенно сбил Унаи и заработал желтую карточку. Две замены от Шахтера. Конопля и Сикан покидают поле, На замену вышли Гочолейшвили и Кевин. Дебют бразильца за дончан. Мумбанья дали выйти один на один с Ризныком и игрок Марселя попытался нарисовать пенальти. Судья не повелся на трюк Фариса. Травма у Тараса Степаненко, возможно, серьезная... Хавбека сборной Украины сменил Егор Назарина. Замена у Марселя. Ндиайе выходит вместо неудачника Энрике. Снова Луис Энрике не смог забить с очень близкого расстояния. Бразилец неточно замкнул прострел с фланга. ГООООООЛ. Шахтер быстро сравнивает счет. На помощь дончанам пришел Клос, который промахнулся по мячу в попытке выбить. Матвиенко подхватил снаряд и пробил Лопеса. 1:1 Видео гола: ГОЛ. Марсель открывает счет. Клоса запустили в площадку Шахтера и тот прострелил в центр. Конопля до мяча не дотянулся и его добил в ворота Обамеянг. 0:1 Видео гола: Команды обмениваются неплохими атаками. Очень опасно у ворот Ризныка. После навеса Мерлена Луис Энрике головой пробил неточно метров с трех. Опасный удар от Зубкова из-за пределов площадки. Немного не хватило точности. Жиго головой замыкал подачу с углового, но Ризнык на месте. Зрячий дальний удар от Унаи. Близко со штангой. Конопля в центре поля сбил Мумбанья и получил предупреждение. Оба вернулись в строй. Мумбанья и Ризнык неприятно столкнулись головами во время подачи. Обоим игрокам оказывают помощь. Судья добавил три минуты. Унаи нанес удар выше ворот из-за пределов штрафной площадки. Марсель организовал классную контратаку, но Обамеянг замешкался с финальным ударом и его втигли накрыть. После прострела от Конопли мяч прилетел в руки Лопесу. Эгиналду получил шанс для удара из-за пределов штрафной площадки. Мяч полетел выше ворот. Команды ведут борьбу в центре поля, моментов мало. Судаков не воспользовался подарком от рефери и пробил в стенку. Еще и Балерди ни за что выписал желтую карточку, из-за которой он пропустит ответный матч. Крутая контратака Шахтера завершилась странным решением судьи. Зубков выводил Сикана один на один с кипером. Даниил оступился в площадке соперника, но судья подумал, что против украинца сфолили и поставил... штрафной, а не пенальти. Видео спорного момента: Бондарь и Мумбанья столкнулись в площадке Шахтера, из-за чего игрок французского клуба упал. Судья не повелся на просьбу форварда Марселя поставить пенальти. Обамеянг едва не вышел на ударную позицию, но не смог принять мяч и тот улетел за поле. Игра возобновлена! Туман немного рассеялся. Кондогбия неточно замкнул головой навес с фланга. Конопля пытался вывести Сикана один на один с Лопесом, но Даниил не побежал вовремя на мяч. Марсель выполнил несколько навесов, дончане без проблем отбились. Неплохой забег Зубкова завершился неточным прострелом. Шахтер под прессингом отобрал мяч у чужих ворот. Но выстрел Зубкова отразил вратарь.
КОНЕЦ МАТЧА
90+5 минута
90+3 минута
90+2 минута
90+1 минута
90+1 минута
90 минута
90 минута
87 минута
84 минута
79 минута
77 минута
75 минута
72 минута
72 минута
70 минута
68 минута
64 минуты
61 минута
58 минута
55 минута
54 минута
52 минуты
49 минута
45+2 минута
45+1 минута
45 минута
44 минута
43 минута
40 минута
38 минута
35 минута
31 минута
29 минута
28 минута
25 минута
21 минута
19 минута
13 минута
11 минута
9 минута
6 минута
3 минута
Эгиналду мог вырвать для Шахтера даже победу! Бразилец снова откликнулся на подачу с фланга, но удар получился неточным.
Бондарь срывает опасную атаку Марселя и получает желтую карточку. Валерий пропустит встречу во Франции.
Замены от обеих команд. Траоре заменил Бондаренко, а у Марселя Корреа и Мейте вышли вместо Мумбанья и Обамеянга.
Желтая карточка Эгиналду за снятую футболку.
ГОООООЛ. Что за матч! Маленький Эгиналду откликнулся на подачу Зубкова и точно пробил в угол ворот Лопеса. 2:2
Судья компенсировал четыре минуты.
Гол. Таки дожимает Марсель украинскую команду. Обамеянг удачно пошел в дриблинг на фланге, обошел Зубкова и Гочолейвили. Габонец прострелил в центр на Ндиайе, которого никто не успел накрыть. 1:2
Удар Мерлена с острого угла. Ризнык не потерял концентрацию, отбив мяч.
Удар Обамеянга очень неточный, намного выше ворот.
Зубков откровенно сбил Унаи и заработал желтую карточку.
Две замены от Шахтера. Конопля и Сикан покидают поле, На замену вышли Гочолейшвили и Кевин. Дебют бразильца за дончан.
Мумбанья дали выйти один на один с Ризныком и игрок Марселя попытался нарисовать пенальти. Судья не повелся на трюк Фариса.
Травма у Тараса Степаненко, возможно, серьезная... Хавбека сборной Украины сменил Егор Назарина.
Замена у Марселя. Ндиайе выходит вместо неудачника Энрике.
Снова Луис Энрике не смог забить с очень близкого расстояния. Бразилец неточно замкнул прострел с фланга.
ГООООООЛ. Шахтер быстро сравнивает счет. На помощь дончанам пришел Клос, который промахнулся по мячу в попытке выбить. Матвиенко подхватил снаряд и пробил Лопеса. 1:1
Видео гола:
ГОЛ. Марсель открывает счет. Клоса запустили в площадку Шахтера и тот прострелил в центр. Конопля до мяча не дотянулся и его добил в ворота Обамеянг. 0:1
Видео гола:
Команды обмениваются неплохими атаками.
Очень опасно у ворот Ризныка. После навеса Мерлена Луис Энрике головой пробил неточно метров с трех.
Опасный удар от Зубкова из-за пределов площадки. Немного не хватило точности.
Жиго головой замыкал подачу с углового, но Ризнык на месте.
Зрячий дальний удар от Унаи. Близко со штангой.
Конопля в центре поля сбил Мумбанья и получил предупреждение.
Оба вернулись в строй.
Мумбанья и Ризнык неприятно столкнулись головами во время подачи. Обоим игрокам оказывают помощь.
Судья добавил три минуты.
Унаи нанес удар выше ворот из-за пределов штрафной площадки.
Марсель организовал классную контратаку, но Обамеянг замешкался с финальным ударом и его втигли накрыть.
После прострела от Конопли мяч прилетел в руки Лопесу.
Эгиналду получил шанс для удара из-за пределов штрафной площадки. Мяч полетел выше ворот.
Команды ведут борьбу в центре поля, моментов мало.
Судаков не воспользовался подарком от рефери и пробил в стенку.
Еще и Балерди ни за что выписал желтую карточку, из-за которой он пропустит ответный матч.
Крутая контратака Шахтера завершилась странным решением судьи. Зубков выводил Сикана один на один с кипером. Даниил оступился в площадке соперника, но судья подумал, что против украинца сфолили и поставил... штрафной, а не пенальти.
Видео спорного момента:
Бондарь и Мумбанья столкнулись в площадке Шахтера, из-за чего игрок французского клуба упал. Судья не повелся на просьбу форварда Марселя поставить пенальти.
Обамеянг едва не вышел на ударную позицию, но не смог принять мяч и тот улетел за поле.
Игра возобновлена! Туман немного рассеялся.
Кондогбия неточно замкнул головой навес с фланга.
Конопля пытался вывести Сикана один на один с Лопесом, но Даниил не побежал вовремя на мяч.
Марсель выполнил несколько навесов, дончане без проблем отбились.
Неплохой забег Зубкова завершился неточным прострелом.
Шахтер под прессингом отобрал мяч у чужих ворот. Но выстрел Зубкова отразил вратарь.