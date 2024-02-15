Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция центрального матча Лиги Европы

15 февраля 2024, 21:16
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В четверг, 15 февраля, Шахтер и Марсель сыграют в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию важной для "горняков" встречи.

В четверг, 15 февраля, Шахтер проведет свой первый официальный матч в 2024 году. Команда Марино Пушича начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала сойдется против Марселя, пишет 24 канал.

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Шахтер возвращается после паузы

"Горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов в компании с Барселоной, Порту и Антверпеном. Это и дало донетчанам путевку во второй по рангу еврокубок.

Шахтер не проводил официальные матчи уже два месяца, ведь УПЛ ушла на зимнюю паузу. В турнирной таблице чемпионата дончане пока четвертые, но имеют еще две игры в запасе. Поэтому по потерянным очкам "горняки" делят первое место с Динамо.

Неубедительный сезон Марселя

Марсель тоже начинал путь в Лиге чемпионов, но там неожиданно вылетел в квалификации от Панатинаикоса. Зато подопечные Дженнаро Гаттузо провели неплохо группу Лиги Европы и только в последнем туре отдали первое место Брайтону.

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Зато позади остались Аякс и АЕК. В чемпионате же олимпийцам пока нечем похвастаться. Марсель идет лишь восьмым и от зоны Лиги чемпионов команду отделяет аж семь очков.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Шахтер – Марсель в Украине можно будет на на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало встречи в Гамбурге – в 19:45 по киевскому времени.

Сайт 24 Каналпроведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Марсель. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.

ШАХТЕР – МАРСЕЛЬ 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90+1 – Обамеянг, 64, Ндиайе, 90.

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Эгиналду.

Марсель: Лопес – Клос, Жиго, Балерди, Мерлен – Кондогбия, Унаи – Луис Энрике, Арит, Мумбанья – Обамеянг.

КОНЕЦ МАТЧА

Финальный свисток! Команды выдали жаркий матч, который завершился вничью 2:2. Судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы определится через неделю, 23 февраля, в Марселе.

90+5 минута

Эгиналду мог вырвать для Шахтера даже победу! Бразилец снова откликнулся на подачу с фланга, но удар получился неточным.

90+3 минута

Бондарь срывает опасную атаку Марселя и получает желтую карточку. Валерий пропустит встречу во Франции.

90+2 минута

Замены от обеих команд. Траоре заменил Бондаренко, а у Марселя Корреа и Мейте вышли вместо Мумбанья и Обамеянга.

90+1 минута

Желтая карточка Эгиналду за снятую футболку.

90+1 минута

ГОООООЛ. Что за матч! Маленький Эгиналду откликнулся на подачу Зубкова и точно пробил в угол ворот Лопеса. 2:2

 

90 минута

Судья компенсировал четыре минуты.

90 минута

Гол. Таки дожимает Марсель украинскую команду. Обамеянг удачно пошел в дриблинг на фланге, обошел Зубкова и Гочолейвили. Габонец прострелил в центр на Ндиайе, которого никто не успел накрыть. 1:2

 

87 минута

Удар Мерлена с острого угла. Ризнык не потерял концентрацию, отбив мяч.

84 минута

Удар Обамеянга очень неточный, намного выше ворот.

79 минута

Зубков откровенно сбил Унаи и заработал желтую карточку.

77 минута

Две замены от Шахтера. Конопля и Сикан покидают поле, На замену вышли Гочолейшвили и Кевин. Дебют бразильца за дончан.

75 минута

Мумбанья дали выйти один на один с Ризныком и игрок Марселя попытался нарисовать пенальти. Судья не повелся на трюк Фариса.

72 минута

Травма у Тараса Степаненко, возможно, серьезная... Хавбека сборной Украины сменил Егор Назарина.

72 минута

Замена у Марселя. Ндиайе выходит вместо неудачника Энрике.

70 минута

Снова Луис Энрике не смог забить с очень близкого расстояния. Бразилец неточно замкнул прострел с фланга.

68 минута

ГООООООЛ. Шахтер быстро сравнивает счет. На помощь дончанам пришел Клос, который промахнулся по мячу в попытке выбить. Матвиенко подхватил снаряд и пробил Лопеса. 1:1

Видео гола:

 

64 минуты

ГОЛ. Марсель открывает счет. Клоса запустили в площадку Шахтера и тот прострелил в центр. Конопля до мяча не дотянулся и его добил в ворота Обамеянг. 0:1

Видео гола:

 

61 минута

Команды обмениваются неплохими атаками.

58 минута

Очень опасно у ворот Ризныка. После навеса Мерлена Луис Энрике головой пробил неточно метров с трех.

55 минута

Опасный удар от Зубкова из-за пределов площадки. Немного не хватило точности.

54 минута

Жиго головой замыкал подачу с углового, но Ризнык на месте.

52 минуты

Зрячий дальний удар от Унаи. Близко со штангой.

49 минута

Конопля в центре поля сбил Мумбанья и получил предупреждение.

НАЧАЛО ВТОРОГО ТАЙМА

Статистика первого тайма:

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм завершился без голов. Очень напряженная игра, время отдохнуть 15 минут.

45+2 минута

Оба вернулись в строй.

45+1 минута

Мумбанья и Ризнык неприятно столкнулись головами во время подачи. Обоим игрокам оказывают помощь.

45 минута

Судья добавил три минуты.

Андрей Шевченко пришел сегодня на игру и наблюдает с трибун вместе с Дарио Срной.

20:28, 15 февраля

44 минута

Унаи нанес удар выше ворот из-за пределов штрафной площадки.

43 минута

Марсель организовал классную контратаку, но Обамеянг замешкался с финальным ударом и его втигли накрыть.

40 минута

После прострела от Конопли мяч прилетел в руки Лопесу.

38 минута

Эгиналду получил шанс для удара из-за пределов штрафной площадки. Мяч полетел выше ворот.

35 минута

Команды ведут борьбу в центре поля, моментов мало.

31 минута

Судаков не воспользовался подарком от рефери и пробил в стенку.

29 минута

Еще и Балерди ни за что выписал желтую карточку, из-за которой он пропустит ответный матч.

28 минута

Крутая контратака Шахтера завершилась странным решением судьи. Зубков выводил Сикана один на один с кипером. Даниил оступился в площадке соперника, но судья подумал, что против украинца сфолили и поставил... штрафной, а не пенальти.

Видео спорного момента:

 

25 минута

Бондарь и Мумбанья столкнулись в площадке Шахтера, из-за чего игрок французского клуба упал. Судья не повелся на просьбу форварда Марселя поставить пенальти.

21 минута

Обамеянг едва не вышел на ударную позицию, но не смог принять мяч и тот улетел за поле.

19 минута

Игра возобновлена! Туман немного рассеялся.

16 минута

Судья остановил матч из-за вот такого фаер-шоу от фанатов Марселя.

13 минута

Кондогбия неточно замкнул головой навес с фланга.

19:56, 15 февраля

11 минута

Конопля пытался вывести Сикана один на один с Лопесом, но Даниил не побежал вовремя на мяч.

19:54, 15 февраля

9 минута

Марсель выполнил несколько навесов, дончане без проблем отбились.

19:52, 15 февраля

6 минута

Неплохой забег Зубкова завершился неточным прострелом.

3 минута

Шахтер под прессингом отобрал мяч у чужих ворот. Но выстрел Зубкова отразил вратарь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Вот такой состав выставил Марино Пушич:

Команды уже выходят на поле!

Автор: Анатолій Дерека