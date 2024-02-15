Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция центрального матча Лиги Европы

В четверг, 15 февраля, Шахтер и Марсель сыграют в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию важной для "горняков" встречи.

В четверг, 15 февраля, Шахтер проведет свой первый официальный матч в 2024 году. Команда Марино Пушича начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала сойдется против Марселя, пишет 24 канал.

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Шахтер возвращается после паузы

"Горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов в компании с Барселоной, Порту и Антверпеном. Это и дало донетчанам путевку во второй по рангу еврокубок.

Шахтер не проводил официальные матчи уже два месяца, ведь УПЛ ушла на зимнюю паузу. В турнирной таблице чемпионата дончане пока четвертые, но имеют еще две игры в запасе. Поэтому по потерянным очкам "горняки" делят первое место с Динамо.

Неубедительный сезон Марселя

Марсель тоже начинал путь в Лиге чемпионов, но там неожиданно вылетел в квалификации от Панатинаикоса. Зато подопечные Дженнаро Гаттузо провели неплохо группу Лиги Европы и только в последнем туре отдали первое место Брайтону.

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Зато позади остались Аякс и АЕК. В чемпионате же олимпийцам пока нечем похвастаться. Марсель идет лишь восьмым и от зоны Лиги чемпионов команду отделяет аж семь очков.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Шахтер – Марсель в Украине можно будет на на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало встречи в Гамбурге – в 19:45 по киевскому времени.

Сайт 24 Каналпроведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Марсель. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.

ШАХТЕР – МАРСЕЛЬ 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90+1 – Обамеянг, 64, Ндиайе, 90.

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Эгиналду.

Марсель: Лопес – Клос, Жиго, Балерди, Мерлен – Кондогбия, Унаи – Луис Энрике, Арит, Мумбанья – Обамеянг.