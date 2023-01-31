Шахтер идет без побед: дончане вырвали ничью в товарищеском матче с болгарами - видео

"Горняки" неудачно начали спарринг с Лудогорцем, проигрывая в два мяча уже до перерыва. Впрочем, ударная концовка позволила подопечным Йовичевича не уступить.

Шахтер – Лудогорец 2:2

Голы: Траоре, 76, Бондаренко, 90+6 (пен) – Игор Тьягу, 27, Нонато, 29.

Донецкий Шахтер провел уже третий товарищеский матч во время зимних сборов в Турции. Команда Игоря Йовичевича пока не побеждали – 1:2 с венской Аустрией и 2:2 с Копером.

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Эту серию "горняки" пытались сломать в игре с Лудогорцем, который является чемпионом последних 11 сезонов чемпионата Болгарии. Впрочем, соперник оказался не менее сложным, чем прошлые, пишет 24 канал.

Провальный первый тайм

В основе дончан с первых минут появились зимние новички Ракицкий и Гочолейшвили, а также бразилец Тейлор. В середине первого тайма Шахтер пропустил дважды всего за три минуты.

Сначала центр обороны упустил Игора Тьягу, который спокойно принял передачу с фланга и в упор расстрелял ворота Пятова. А уже через два оборота секундной стрелки болгары забили очень похожий гол. Только теперь завершал прострел Нонато.

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Спасение Шахтера благодаря пенальти

"Горняки" взялись за дело после перерыва и смогли вырвать ничью. В середине второго тайма Бондаренко отобрал у соперника мяч у его же площадки и нанес удар по взлету. Кипер спас, но вышедший на замену Траоре был первым на добивании.

А спасательный гол Шахтер провел уже на шестой компенсированной минуте. После удара от Михайличенко защитник Лудогорца сыграл рукой и судья назначил пенальти. Бондаренко был точен – 2:2.

Таким образом, подопечные Йовичевича продолжают уходить без побед на собрании. Прервать эту неудачную серию они попытаются уже завтра, 1 февраля. Тогда дончане будут противостоять Марибору, недавно одолевшему на сборах Динамо (2:0).

Видео матча Шахтер – Лудогорец: