Дебютная победа Срна: "горняки" без проблем разгромили ЛНЗ – видеообзор

Дарио Срна провел свой первый матч во главе донецкого Шахтера. Соперником "горняков" был черкасский ЛНЗ.

Шахтер – ЛНЗ 3:0

Голы: Сикан, 20, Келси, 82, 90.

В ходе международной паузы донецкий Шахтер неожиданно отправил в отставку Патрика ван Леувена. Нидерландского специалиста на тренерском мостике заменил Дарио Срна. Матч против ЛНЗ стал дебютным для легенды "горняки", пишет 24 Канал.

По теме Голы для футбольных гурманов: "моряки" в Одессе раскатали аутсайдера УПЛ – видеообзор

"Горняки" не имели особых проблем с новичком УПЛ. В первом тайме счет в матче открыл Даниил Сикан, воспользовавшийся прострелом Зубкова.

В начале второго тайма хавбек ЛНЗ Иван Калюжный отправил мяч в сетку ворот Ризныка. Однако арбитр зафиксировал явный офсайд.

Гости сохраняли шансы на положительный результат до 82-й минуты матча, когда Келси удачно сыграл на добивании после удара Бондаренко. Венесуэльский форвард завершил разгром команды Дулуба, оформив дубль на 90-й минуте.

Дарио Срна с победы начал свою тренерскую карьеру. Следующий поединок "горняки" сыграют в Лиге чемпионов против Барселоны.

Шахтер набрал 21 очко и потеснил со второго места Черноморец.

ЛНЗ опустился в опасную зону. У команды Дулуба 9 баллов в 11 матчах и 14 место в таблице.

Видеообзор матча Шахтер – ЛНЗ