Неудачный конец успешной Лиги чемпионов: Шахтер с треском проиграл Лейпцигу – видео всех голов

Подопечные Игоря Йовичевича еще в прошлом туре решили свои задачи на этот евросезон. Впрочем прыгнуть выше головы не получилось, немецкий соперник поставил "горняков" на место.

Шахтер – Лейпциг 0:4

Голы: Нкунку, 10, Андре Силва, 50, Собослаи, 62, Бондарь, 68 (автогол)

Донецкий Шахтер завершил выступления в групповом раунде Лиги чемпионов этого сезона. Подопечные Игоря Йовичевича в заключительном туре принимали в Варшаве Лейпциг, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча Шахтер – Лейпциг

Дончане уже выполнили свою задачу в прошлом туре. Ничья с Селтиком позволила украинцам гарантировать себе как минимум место в плей-офф Лиги Европы.

Впрочем, у "горняков" еще оставались шансы на 1/8 финала ЛЧ. Лейпциг опережал Шахтер на три очка, поэтому победа в Варшаве гарантировала бы подопечным Йовичевича второе место.

Проигранный первый тайм

Тренер не мог рассчитывать на Шведа и Зубкова, однако вряд ли это послужило причиной итогового провала дончан. В этот вечер Лейпциг был на голову сильнее, что и доказывал на поле.

Уже на 10 минуте защита дончан провалилась и дала Вернеру выйти на свидание с Трубиным. Удар Тимо кипер потащил, но первым на добивании был Нкунку, забивший в практически пустые ворота.

Видео голой Нкунку:

Шахтер посыпался после перерыва

После перерыва Шахтер совсем посыпался. Ключевым стал второй гол, когда после подачи с фланга Симакан сбросил на Андре Силву. Португальцу никто не помешал с острого угла отправить мяч в сетку.

Как забивал Андре Силва:

По сути, после этого мяч судьба "горняков" уже был ясен. Лейпциг же почувствовал уверенность и убил дважды. Первоначально обрезка Мудрика привела к выходу Собослаи один на один. Доминик не ошибся.

Собослаи довел счет до разгромного:

А чуть позже Ольмо удачно вышел на замену и после розыгрыша штрафного отправил мяч с угла площади в дальний угол ворот Трубина. Траекторию полета сменил рикошет от Бондаря, поэтому мяч записали как автогол Валерия.

Ольмо и Бондарь организовали четвертый гол:

В итоге Лейпциг ограничился четырьмя мячами и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Шахтер же остался третьим и попробует свои силы в раунде плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка состоится в понедельник, 7 ноября. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Турнирное положение: