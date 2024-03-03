Фестиваль голов во Львове: Шахтер эффектно прибил Кривбасс в "чемпионском" матче – видеообзор

Донецкий Шахтер красиво разобрался с Кривбассом в важнейшей встрече в УПЛ. "Горняки" забили команде Вернидуба пять голов, а дубль записал на свой счет Дмитрий Крыськив.

Шахтер – Кривбасс 5:2

Голы: Конопля, 10, Крыськив, 22, 82, Бондаренко, 68, Траоре, 90+3 – Аду, 20, Стецьков, 85.

В чемпионате Украины подошел к завершению 19 тур УПЛ 2023-2024. Центральная игра уикенда была вынесена на вечер воскресенья, в ней действующий чемпион Шахтер встречался с лидером таблицы Кривбассом, пишет 24 канал.

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Ударный первый тайм

В первом круге дончане и криворожане расписали яркую ничью (3:3). Сейчас же Кривбасс подошел к сражению в лучшем положении. Подопечные Вернидуба разгромили ЛНЗ в прошлом туре и закрепились на первой строчке.

Шахтер же первый матч УПЛ в 2024 году выиграть не смог (0:0 против Александрии). Поэтому для улучшения шансов на чемпионство "горнякам" надо было побеждать в лобовой встрече.

К ней Пушич подошел без двух лидеров – дисквалифицированного Матвиенко и травмированного Степаненко. Однако это не помешало Шахтеру достичь комфортной победы, хотя Кривбасс и дал бой.

Еще в первом тайме "горняки" забили дважды благодаря усилиям Конопли и Крыськива. Второй из этих мячей Шахтер оформил после хитрого розыгрыша штрафного. Но между этими голами криворожане тоже размочили счет благодаря замыканию Аду прострела от Дибанго.

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Роковое удаление

Во второй половине Кривбасс был настроен на камбэк, но "красно-белую" команду подвел хавбек Илич. Хорват откровенно врезал сзади по ногам Крыськиву и увидел перед собой красный свет. После этого Шахтер уже окончательно понесся добивать гостей.

Третий гол Бондаренко забил красивый закрученным дальним выстрелом, а четвертый был на счету Крыськива, который оформил дубль. Кривбасс ответил голом Стецькова, но финальную точку поставил вышедший на замену Лассина Траоре,.

Таким образом, Шахтер разгромно побеждает прямого конкурента и вышел на третье место в таблице. Лидером же стал Днепр-1, который подвинул Кривбасс на вторую строчку.

При этом "горняки" имеют два матча в запасе, поэтому по потерянным баллам "горняки" идут впереди днепрян и криворожан. По проценту набранных очков лучшим в УПЛ является только Динамо.

Видеообзор матча Шахтер – Кривбасс