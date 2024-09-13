Шахтер в кризисе перед стартом Лиги чемпионов: Карпаты имеют шанс еще больше огорчить чемпиона УПЛ

Дончане застряли внутри турнирной таблицы чемпионата Украины после нескольких провальных игр. Шахтеру необходимо обыгрывать Карпаты, которые вернулись в УПЛ после четырехлетней паузы.

В эти выходные в УПЛ пройдут матчи 6 тура сезона 2024-2025. Один из центральных матчей уикенда состоится во Львове, где Шахтер будет "принимать" местные Карпаты, пишет 24 Канал.

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Кризис на старте

Оба клуба не лучшим образом начали новый сезон. Карпаты только вернулись в УПЛ из Первой лиги, однако кадровый потенциал команды позволял "львам" рассчитывать на более удачный старт.

Однако львовяне выиграли лишь одну встречу из пяти и умудрились потерять очки против Вереса и ЛНЗ. Из-за этого "зелено-белые" оказались на 11-м месте в турнирной таблице.

Что касается Шахтера, то от команды Пушича были еще большие ожидания. В четырех встречах "горняки" имеют по две победы и поражения. Еще одну игру дончане не доиграли из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

Из-за таких результатов подопечные Пушича оказались внутри турнирной таблицы на 9 месте. Сейчас расстояние от Карпат составляет всего один балл. Несмотря на то, что для львовян противостояние с "горняками" является принципиальным, последние 10 матчей "львы" Шахтеру проиграли.

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На этот раз дончане также будут явными фаворитами в битве. Коэффициент на успех Шахтера составляет всего 1,30, тогда как на Карпаты – аж 11,50. Ничья оценивается в 5,70.

При этом эксперты верят в большое количество голов – 1,63 на "тотал больше 2,5" против 2,27 на "тотал меньше 2,5". Вероятность того, что Шахтер не пропустит, равна 1,79.

Напомним, что матч Шахтер – Карпаты состоится в субботу, 14 сентября, во Львове на стадионе "Арена Львов". Прямая трансляция встречи будет доступна на УПЛ ТВ. Начало – в 18:00 по киевскому времени.