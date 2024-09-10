В поединке 2-го тура УПЛ Карпаты разгромили бронзового призера прошлого чемпионата Кривбасс со счетом 3:0. Сенсационная победа завершилась громким скандалом.

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Суровое наказание от УАФ

Во время матча помощник главного тренера "львов" Игорь Ермаков нецензурно выкрикнул в сторону скамейки запасных Кривбасса: "С***ть б**ть". Из-за этого инцидента Юрий Вернидуб отказался пожать руку Владиславу Лупашко.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел инцидент во время заседания и вынес наказание. Кривбасс получил штраф в 50 тысяч гривен за "неэтичное, некорректное поведение главного тренера Юрия Вернидуба". Кроме того, криворожский клуб заплатит еще 25 тысяч за отказ рукопожатия после матча.

Особое наказание получили Карпаты. За "неэтичное, некорректное поведение тренера команды Игоря Ермакова" клуб заплатит 100 тысяч гривен. Также специалиста обязали провести две образовательные лекции на тему "Необходимости соблюдения положений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами и официальными лицами клубов до, во время и после матчей для команды Карпаты и команды Карпаты U-19. Продолжительность каждой лекции должна быть не менее 45 минут.

Напомним, что ранее КДК принял решение провести матч Карпаты – Ворскла без зрителей. Все из-за превышения количества болельщиков на поединке с Динамо.