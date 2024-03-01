Шахтер имеет долг перед титулованным европейским клубом в 7 миллионов евро: что стало причиной

Аякс продал двух игроков в донецкий клуб в сезоне 2021-2022. Впрочем из-за начала полномасштабной войны Шахтер не смог выплатить нидерландцам всю сумму.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину донецкий Шахтер провел активную и недешевую трансферную кампанию. Во время сезона 2021-2022 дончане потратили почти 60 миллионов евро на трансферы.

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Шахтер не расплатился за двух игроков

Среди них были и два игрока Аякса Лассина Траоре и Давид Нерес. Первый присоединился к Шахтеру летом 2021-го за 10 миллионов евро, а второй – в январе 2022-го за 12 миллионов.

Стало известно, что дончане так и не выплатили всю сумму амстердамцам. Это стало известно из финансового отчета Аякса за 2023 год, где указывается, что Шахтер должен клубу еще 6,8 миллиона за трансферы двух игроков.

Главной причиной долга указывается начало полномасштабной войны в Украине. В Аяксе не считают этот долг безнадежным, то есть рассчитывают получить всю сумму от "горняков".

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Напомним, что Нерес так и не провел ни одного матча за Шахтер и перешел летом 2022 года в Бенфику. Дончане получили за бразильца 15,3 миллиона евро.

Карьера Траоре в Шахтере