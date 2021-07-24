Причиной такого решения стал новый главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, ранее работавший менеджером в итальянских клубах.

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Последним местом работы Де Дзерби был Сассуоло, под руководством которого команда в сезоне-2020/21 заняла восьмое место в Серии А.

Первой трансляцией на Sportitalia будет поединок с Ингульцом, который состоится в субботу 24-го июля в 19:30.

Что известно о канале Sportitalia

Телеканал Sportitalia, который специализируется на показе футбола, баскетбола, автоспорта, мотоспорта, тенниса, американского футбола, регби и гольфа, входит в структуру итальянской вещательной компании Sky Sport.