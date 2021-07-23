Шахтер – Ингулец: где смотреть матч УПЛ

В субботу, 24 июля, Шахтер матчем с Ингульцом начнет новый сезон украинской Премьер-лиги. В Украине поединок можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Поединок Шахтер – Ингулец в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.

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Шахтер – Ингулец: где смотреть

Матчу Шахтера с Ингульцом на телеканале "Футбол 2" будет предшествовать программа "Тур Online". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.

Смотреть онлайн матч Шахтер – Ингулец можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).