Осталось только два сценария: Шахтер и Тоттенхэм в очередной раз обсудили ситуацию по Соломону

Украинский коллектив продолжает стоять на своем. Английский клуб же надеется, что не будет тратить средства.

Шахтер и Тоттенхэм провели очередную встречу, касающуюся трансфера Манора Соломона. Стороны так и не смогли прийти к согласию.

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Никто не хочет уступать

6-го августа "горняки" и "шпоры" провели благотворительную встречу в Лондоне, направленной на помощь Украине. Английский коллектив без проблем разобрался с Шахтером, наколотив "кротам" 5 голов, которые в свою очередь забили только 1 мяч. Также стоит отметить, что поединок к тому же стал прощальным для завершившего свою футбольную карьеру Андрея Пятова.

В то время как футболисты соревновались на поле, менеджеры клубов проводили баталии за его пределами, обсуждая трансфер Манора Соломона. Израильский футболист этого лета стал игроком Тоттенхэма, который получил игрока даром. Все из-за того, что вингер уехал из Украины, воспользовавшись новым правилом ФИФА, а его контракт с "горняками" уже подходил к концу. Конечно же, что такое развитие событий не подошло "кротам", которые часто жаловались на финансовый ущерб из-за такого нововведения со стороны всемирной организации. Шахтер даже угрожал Тоттенхэму судебным делом.

Логично, что донецкий коллектив настаивал на том, чтобы получить определенную сумму за трансфер своего футболиста. В частности, Шахтер требует от лондонского клуба 6,5 миллионов евро за Соломона. Именно такую сумму "горняки" заплатили за Манора, когда тот присоединялся к состоянию "кротов" в 2019 году. Тоттенхэм пытается избежать потери средств, поэтому хотел просто предоставить Шахтеру процент от возможного трансфера игрока в будущем, который может даже и не состояться. Таким образом, клубы пока не смогли найти общий язык.

Соломон в Шахтере