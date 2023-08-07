Осталось только два сценария: Шахтер и Тоттенхэм в очередной раз обсудили ситуацию по Соломону
Источник:The Athletic
Украинский коллектив продолжает стоять на своем. Английский клуб же надеется, что не будет тратить средства.
Шахтер и Тоттенхэм провели очередную встречу, касающуюся трансфера Манора Соломона. Стороны так и не смогли прийти к согласию.
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Никто не хочет уступать
6-го августа "горняки" и "шпоры" провели благотворительную встречу в Лондоне, направленной на помощь Украине. Английский коллектив без проблем разобрался с Шахтером, наколотив "кротам" 5 голов, которые в свою очередь забили только 1 мяч. Также стоит отметить, что поединок к тому же стал прощальным для завершившего свою футбольную карьеру Андрея Пятова.
В то время как футболисты соревновались на поле, менеджеры клубов проводили баталии за его пределами, обсуждая трансфер Манора Соломона. Израильский футболист этого лета стал игроком Тоттенхэма, который получил игрока даром. Все из-за того, что вингер уехал из Украины, воспользовавшись новым правилом ФИФА, а его контракт с "горняками" уже подходил к концу. Конечно же, что такое развитие событий не подошло "кротам", которые часто жаловались на финансовый ущерб из-за такого нововведения со стороны всемирной организации. Шахтер даже угрожал Тоттенхэму судебным делом.
Логично, что донецкий коллектив настаивал на том, чтобы получить определенную сумму за трансфер своего футболиста. В частности, Шахтер требует от лондонского клуба 6,5 миллионов евро за Соломона. Именно такую сумму "горняки" заплатили за Манора, когда тот присоединялся к состоянию "кротов" в 2019 году. Тоттенхэм пытается избежать потери средств, поэтому хотел просто предоставить Шахтеру процент от возможного трансфера игрока в будущем, который может даже и не состояться. Таким образом, клубы пока не смогли найти общий язык.
Соломон в Шахтере
- Вингер оказался в Украине перешел в состояние "горняков" зимой 2019-го года, когда донецкий коллектив заплатил Маккаби Петах-Тикву 6 миллионов евро за игрока.
- За три года в Шахтере Соломон провел в оранжево-черной футболке 106 матчей, отличившихся 23 голами и 9 ассистами.
- Вместе с "кротами" израильтянин дважды становился чемпионом Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
- В сезоне 2022-2023 вингер перешел в английский Фулхэм, в котором провел 24 матча, забив пять голов и заняв 10 место с командой в АПЛ.
- Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.