Из-за полномасштабного вторжения "кроты" потеряли почти всех своих легионеров, которые воспользовались правилом ФИФА и уехали играть в другие клубы. Шахтер планирует вернуть одного из талантливых бразильских легионеров. Речь идет о 25-летнем правом винггере Педринью, который выступает в аренде у Атлетико Минейро.

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Бразильцы могут разрушить планы "горняков"

Агент футболист Уилл Дантас рассказал, что его клиент получил предложение продлить контракт с Шахтером. "Горняки" серьезно рассчитывают на бразильца уже в новом 2024-м году. "Горняки" не хотят больше отправлять вингера в аренду. Донетчане ведь гарантировали себе евровесну в Лиге Европы, поэтому украинскому клубу нужно усилить команду.

Реальная ситуация сегодня такова: Атлетико хочет официально оформить предложение о приобретении. Но с другой стороны есть Шахтер, еще два года обладающий экономическими правами и сделавший мне предложение продлить контракт. Шахтер хочет, чтобы игрок вернулся немедленно, потому что они хотят рассчитывать на него в 2024 году. Такова реальность. Остальные – все предположения. Одно дело хотеть спортсмена, другое – купить его,

– заявил агент Педриньо.

Донецкий клуб готов даже пойти на повышение зарплаты для бразильского легионера. Однако финальное решение остается за самим футболистом. Напомним, что Педриньо имеет контракт с Шахтером до 30 июня 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

Интересно, что в арендном соглашении не прописана возможность досрочного возвращения вингера в Шахтер без согласия Атлетико Минейро.

Отметим! Арендное соглашение Педриньо с Атлетико Минейро истекает в конце текущего сезона-2023/2024. За бразильский клуб вингер провел уже 42 матча, в которых запомнился 3 ассистами. Нынешний клуб флангового футболиста занимает 3 место в Бразильской Серии А (66 баллов).

Шахтер после первой части сезона идет 4-м в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко.

Как Педриньо выступал за Шахтер