Шахтер не может без бразильца: Йовичевич нашел замену для Додо

Донецкий клуб только избавился от всех игроков из Бразилии, но уже готов пригласить нового. На просмотре у "горняков" находится экс-игрок Львова и Днепра-1.

Уже во вторник начнется новый сезон чемпионата Украины по футболу. Несмотря на военное положение, все игры УПЛ должны пройти на территории нашей страны.

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Безусловно, война сильно отпугнула легионеров, не захотевших играть в таких условиях. Особенно пострадал Шахтер, оставшийся вообще без бразильцев впервые за почти 20 лет.

Правда, как выяснилось, дончане еще могут подписать одного представителя этой американской страны. На просмотре "горняков" находится правый защитник Лукас Тейлор, он тренируется с командой.

Кто такой Лукас Тейлор

27-летний игрок является питомцем Палмейраса, однако на Родине так и не заиграл на приличном уровне. Прорыв в карьере произошел после переезда в Украину, где показал универсализм и способность сыграть на фланге атаки.

С 2018 по 2021 год Лукас играл за ФК Львов и Днепр-1. За первые он отыграл один сезон, забив три гола в 17 матчах. В составе днепрян Тейлор задержался на два сезона.

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За спортклуб бразилец забил 1 гол в 29 играх, а год назад отправился в ПАОК. Интересно, что в составе Днепра-1 Тейлор пересекался с Игорем Йовичевичем, сейчас как раз возглавляющим Шахтер.

Шахтер сыграет в матче-открытии нового сезона УПЛ. На НСК "Олимпийский" дончане сыграют против Металлиста-1925. Поединок начнется 23 августа в 13.00 по киевскому времени.