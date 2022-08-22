Вже у вівторок почнеться новий сезон чемпіонату України з футболу. Попри воєнний стан всі ігри УПЛ мають пройти на території нашої країни.

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Безумовно, війна сильно відлякала легіонерів, які не захотіли грати у таких умовах. Особливо постраждав Шахтар, який лишився взагалі без бразильців вперше за майже 20 років.

Правда, як з'ясувалося, донеччани ще можуть підписати одного представника цієї південноамериканської країни. На перегляді у "гірників" знаходиться правий захисник Лукас Тейлор, він тренується з командою.

Хто такий Лукас Тейлор

27-річний гравець є вихованцем Палмейраса, однак на Батьківщині так і не заграв на пристойному рівні. Прорив у кар'єрі відбувся після переїзду в Україну, де він показав універсалізм і здатність зіграти на фланзі атаки.

З 2018 по 2021 роки Лукас грав за ФК Львів та Дніпро-1. За перших він відіграв один сезон, забивши три голи у 17 матчах. У складі дніпрян Тейлор затримався на два сезони.

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За спортклуб бразилець забив 1 гол у 29 іграх, а рік тому відправився у ПАОК. Цікаво, що у складі Дніпра-1 Тейлор перетинався з Ігорем Йовичевичем, який зараз як раз очолює Шахтар.

Варто знати! Шахтар зіграє у матчі-відкритті нового сезону УПЛ. На НСК "Олімпійський" донеччани зіграють проти Металіста-1925. Поєдинок почнеться 23 серпня о 13:00 за київським часом.