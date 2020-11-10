Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна стал обладателем тренерской лицензии УЕФА категории Pro. Хорват теперь может приступать к полноценной работе на посту главного тренера одного из клубов.

Об этом он сам сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.

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Лицензия действительна до конца 2023 года ее можно продлить за счет курсов повышения квалификации.

Карьера Срны в "Шахтере"

За плечами Срны 15 сезонов в составе "Шахтера", 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины. Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом.

В прошлом году Срна завершил игровую карьеру (последним его клубом был "Кальяри") и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в "Шахтере". По итогам сезона 2019/20 "горняки" стали чемпионами Украины.