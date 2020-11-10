"Шахтер" готовит замену Каштру? Срна получил тренерскую лицензию категории Pro – фото
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна стал обладателем тренерской лицензии УЕФА категории Pro. Хорват теперь может приступать к полноценной работе на посту главного тренера одного из клубов.
Об этом он сам сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.
Смотрите также Легендарный Дарио Срна получил руководящую должность в "Шахтере"
Лицензия действительна до конца 2023 года ее можно продлить за счет курсов повышения квалификации.
Карьера Срны в "Шахтере"
За плечами Срны 15 сезонов в составе "Шахтера", 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины. Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом.
В прошлом году Срна завершил игровую карьеру (последним его клубом был "Кальяри") и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в "Шахтере". По итогам сезона 2019/20 "горняки" стали чемпионами Украины.
Поделиться новостью