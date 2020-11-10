Директор з футболу донецького "Шахтаря" Дарійо Срна став володарем тренерської ліцензії УЄФА категорії Pro. Хорват тепер може приступати до повноцінної роботи на посаді головного тренера одного з клубів.

Про це він сам повідомив за допомогою свого інстаграм-акаунту.

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Ліцензія дійсна до кінця 2023 року її можна продовжити за рахунок курсів підвищення кваліфікації.

Кар'єра Срни у "Шахтарі"

За плечима Срни 15 сезонів у складі "Шахтаря", 536 матчів (рекорд клубу), 49 голів і 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 Кубків і 8 суперкубків України. Свій багатий футбольний досвід він може використовувати, допомагаючи молодим гравцям домагатися успіхів з клубом.

У минулому році Срна завершив ігрову кар'єру (останнім його клубом був "Кальярі") і увійшов до тренерського штабу Луїша Каштру в "Шахтарі". За підсумками сезону 2019/20 "гірники" стали чемпіонами України.