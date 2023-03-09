Шахтер уже играл с Фейенордом: Ракицкого удаляли, но "горняки" дважды победили

Донецкий Шахтер в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против Фейенорда из Нидерландов. Команды уже до этого раз встречались в еврокубках.

В 1/8 финала Лиги Европы Шахтеру пришлось играть именно против Фейенорда. "Горняки" пробились в эту стадию турнира, перед тем вылетев из Лиги чемпионов (где заняли третье место в группе), а в 1/16 финала одолев французский Ренн.

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Фейенорд же в этом сезоне начал еврокубки сразу с групповой стадии Лиги Европы. И занял в группе первое место (отсюда вышел сразу в 1/8 финала). Хотя все четыре команды в квартете набрали по 8 очков, но по дополнительным показателям именно нидерландский клуб оказался на вершине группы.

Первый матч между Шахтером и Фейенордом состоится 9 марта в Варшаве. Ответный матч в Роттердаме запланирован на 16 марта.

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Две победы с дублями "горняков" и удаление Ракицкого

Шахтер и Фейенорд уже встречались на евроарене. Правда, это было в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018. Тогда команды попали в одну группу F, где их соперниками также являлись английский Манчестер Сити и итальянский Наполи.

Матчи между Шахтером и Фейенордом прошли в третьем и четвертом турах. И первая игра прошла в Роттердаме 17 октября 2017 года.

В этом матче Шахтер первым пропустил гол уже на 8-й минуте после удара Бергейса. Но еще в первом тайме сравнял счет благодаря голу Бернарда. Во втором тайме бразильский полузащитник оформил дубль, который и принес победу "горнякам".

В этом же матче на 75-й минуте Ярослав Ракицкий получил вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве. Не исключено, что он сыграет и в первом матче между командами 9 марта 2023 года.

Второй матч прошел в Харькове 1 ноября. И снова "оранжево-черные" первыми пропустили – на 12-й минуте, когда отличился Йоргенсен. Но через две минуты Феррейра счет сравнял, а уже на 17-й минуте "горняки" были впереди после гола Марлоса. Во втором тайме Марлос, перед тем как раз получивший украинское гражданство, оформил дубль, принеся победу украинской команде.

В этой группе Шахтер занял второе место, набрав 12 очков. И вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где их соперником стала Рома. Первый матч "горняки" выиграли 2:1, а в Риме уступили 1:0. И по тогдашнему правилу "выездного гола" вылетели из турнира.

В составе Шахтера до сих пор есть игроки, которые тогда играли против Фейенорда. Это вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко, сыгравшие в обоих матчах.

Ярослав Ракицкий сыграл только в первом матче, где и был удален, вторую игру пропускал из-за дисквалификации. Также в первом матче сыграл вышедший на замену Александр Зубков. Во втором матче его не было в заявке, там был Иван Петряк. Все трое сейчас снова выступают за Шахтер.