В 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтарю випало грати саме проти Феєнорду. "Гірники" пробилися в цю стадію турніру, перед тим вилетівши з Ліги чемпіонів (де посіли третє місце в групі), а в 1/16 фіналу здолавши французький Ренн.

До теми Зручний суперник в незручний час: хто фаворит у матчі Шахтар – Феєнорд в Лізі Європи

Феєнорд же в цьому сезоні розпочав єврокубки одразу з групової стадії Ліги Європи. І посів в групі перше місце (відтак вийшов одразу до 1/8 фіналу). Хоча всі чотири команди у квартеті набрали по 8 очок, але за додатковими показниками саме нідерландський клуб опинився на вершині групи.

Перший матч між Шахтарем та Феєнордом відбудеться 9 березня у Варшаві. Матч-відповідь в Роттердамі запланований на 16 березня.

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Дві перемоги з дублями "гірників" та вилучення Ракіцького

Шахтар та Феєнорд вже зустрічалися на євроарені. Правда це було в груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2017/2018. Тоді команди потрапили в одну групу F, де їх суперниками також були англійський Манчестер Сіті та італійський Наполі.

Матчі між Шахтарем та Феєнордом відбулися в третьому та четвертому турах. І перша гра відбулася в Роттердамі 17 жовтня 2017 року.

У цьому матчі Шахтар першим пропустив гол вже на 8-й хвилині після удару Бергейса. Але ще в першому таймі зрівняв рахунок завдяки голу Бернарда. У другому таймі бразильський півзахисник оформив дубль, який і приніс перемогу "гірникам".

В цьому ж матчі на 75-й хвилині Ярослав Ракіцький отримав другу жовту картку, залишивши команду в меншості. Не виключено, що саме він зіграє і в першому матчі між командами 9 березня 2023 року.

Другий матч відбувся у Харкові 1 листопада. І знову "помаранчево-чорні" першими пропустили – цього разу на 12-й хвилині, коли відзначився Йоргенсен. Та за дві хвилини Феррейра рахунок зрівняв, а вже на 17-й хвилині "гірники" були попереду після голу Марлоса. У другому таймі Марлос, який перед тим якраз отримав українське громадянство, оформив дубль, принісши перемогу українській команді.

У цій групі Шахтар посів друге місце, набравши 12 очок. І вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де їх суперником стала Рома. Перший матч "гірники" виграли 2:1, а в Римі поступилися 1:0. І за тодішнім правилом "виїздного голу" вилетіли з турніру.

У складі Шахтаря досі є гравці, які тоді грали проти Феєнорду. Це воротар Андрій Пятов та півзахисник Тарас Степаненко, які зіграли в обох матчах.

Ярослав Ракіцький зіграв лише в першому матчі, де і був вилучений, відтак другу гру пропускав через дискваліфікацію. Також у першому матчі зіграв Олександр Зубков, який вийшов на заміну. У другому матчі його не було в заявці, натомість там був Іван Петряк. Всі троє зараз знову виступають за Шахтар.