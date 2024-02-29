Шахтер покидает Гамбург, но не Германию: дончане выбрали новый стадион для матчей еврокубков

Донецкий Шахтер решил перебраться на другую немецкую арену на евросезон 2023-2024. "Горняки" планируют принимать своих соперников в Дюссельдорфе.

Уже почти десять лет Шахтер вынужден принимать соперников не в родном Донецке из-за оккупации города россиянами. Война заставила клуб не раз менять места проведения "домашних" матчей.

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Шахтер меняет немецкий стадион

После начала полномасштабного вторжения "горняки" вынуждены играть матчи еврокубков заграницей. В первый сезон игры принимала Варшава, а в текущем Шахтер выбрал для домашних встреч немецкий Гамбург.

Впрочем, уже в следующем году дончан ожидает новая арена. Спортивный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что в сезоне 2024-2025 "горняки" планируют принимать оппонентов в другом немецком городе Дюссельдорфе.

О причинах смены места проведения спортдиректор не сообщил. Он лишь отметил, что эксперимент с Гамбургом сработал, поскольку арена "Фолькспаркштадион" почти 20 лет не принимала Лигу чемпионов.

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Что известно о стадионе в Дюссельдорфе

Отметим, что в Дюссельдорфе расположен стадион "Меркур Шпиль-Арена", которая вмещает 54600 зрителей. Местная команда Фортуна, как и Гамбург, играет во Второй Бундеслиге.

Местные фанаты действительно голодны до еврокубкового футбола. Арена никогда не принимала матчи Лиги чемпионов, а в 2020 году приняла два матча Лиги Европы. Именно в этом регионе игрались игры финальных стадий из-за пандемии коронавируса.

В одном из тех двух матчей участвовал и Шахтер, но вряд ли "горняки" хотят вспоминать тот визит на "Меркур Шпиль-Арену". Команда Луиша Каштру в полуфинале турнира разгромно уступила Интеру (0:5).