Шахтер дважды пропустил от Монако в первом тайме – Бен Еддер оформил дубль: видео

Донецкий Шахтер в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Монако дважды пропустил голы в первом тайме. Голами отметился нападающий Виссам Бен Еддер.

В первом матче на выезде Шахтер победил с минимальным счетом 1:0. Поэтому в матче в Харькове команду устроит как победа, так и ничья. Но уже к перерыву "горняки" пропустили дважды.

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Сначала на 18-й минуте Бен Еддер удачно сыграл на добивании – Пятов справился с ударом Фолланда, но никто из защитников не помешал сопернику быть первым на добивании и в касание отправить мяч в ворота.

Видео первого гола в ворота Шахтера

А на 39-й минуте форвард оформил дубль. В этот раз тоже была ошибка защитников и нападающий после прострела выбежал из-за спины игроков Шахтера и отправил мяч в ворота.

Уже в конце первого тайма Бен Еддер мог оформить и хет-трик, но не удалось перебросить Пятова – мяч пролетел мимо ворот.

Стоит добавить, что в этом сезоне в УЕФА отменили правило выездного гола. Поэтому если Шахтер забьет, и основное время закончится со счетом 1:2, то команды будет ожидать дополнительное время.