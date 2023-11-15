Добились своего: гранд АПЛ заплатит Шахтеру за талантливого легионера

С начала полномасштабного вторжения почти все легионеры покинули украинский футбол. Исключение не стал и полузащитник Шахтера Манор Соломон.

В июле 2023 года израильский футболист подписал контракт с Тоттенхемом на правах свободного агента, несмотря на то, что имел действующее соглашение с "горняками" до конца декабря. Это стало возможным благодаря приложению 7 от ФИФА.

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Шахтер получил первую компенсацию и готов продолжать борьбу

После этого возник большой скандал, а генеральный директор Шахтера Сергей Палкин предложил лондонскому клубу решение во избежание конфликта и судебного иска.

"Горняки" потребовали шесть с половиной миллионов евро компенсации и фиксированный процент с предстоящего трансфера Манора Соломона. Тоттенхем долго сопротивлялся, однако после сложных переговоров все же согласился во избежание репутационных проблем.

. Израильский полузащитник провел в составе Шахтера 106 матчей. В них он забил 22 гола и отдал 9 ассистов. За время пребывания в Украине завоевал 4 титула.

Сообщается, что теперь "горняки" по идентичному сценарию потребуют компенсацию у Галатасарая за Тете. Шахтер уже обращался в УЕФА и клуб лично, однако турки категорически отказывались идти на уступки действующим чемпионам Украины.

Если договоренности не удастся достичь, руководство Шахтера продолжит обращаться в судебные инстанции с требованием наказать Галатасарай и футболиста. Ранее Сергей Палкин сообщал, что в контракте Тете была предусмотрена сумма за досрочный разрыв контракта – 150 миллионов евро.

Поэтому есть большая вероятность, что турецкий гранд пойдет по пути Тоттенхема, чтобы не получить гораздо большие проблемы для себя.