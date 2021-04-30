Шахтер – Днепр-1: где смотреть онлайн матч УПЛ
Смотреть онлайн матч Шахтер – Днепр-1 можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен на месяц).
- За 3 тура до завершения чемпионата Украины Шахтер, Днепр-1 практически лишены любой мотивации.
- Днепряне уже не смогут побороться за зону еврокубков, но и 100% сохранят прописку в элите украинского футбола.
- Зато Шахтеру осталось удержать второе место от посягательств Зари.