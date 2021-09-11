Шахтер уверенно обыграл Днепр-1 и вернулся на второе место в турнирной таблице: видео

Донецкий Шахтер сумел обыграть Днепр-1 в матче в Киеве благодаря голам Фернандо и Лассины Траоре. Благодаря этой победе "горняки" поднялись на второе место в турнирной таблице.

Шахтер – Днепр-1 2:0

Голы: Фернандо, 15, Лассина Траоре, 87

Главный тренер Шахтера прибег к существенной ротации состава в этом матче. Некоторые были вынужденными – из-за травм и дисквалификаций. Еще одна причина – в среду, 15 сентября, команду ждет первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов против молдавского Шерифа на выезде. Поэтому к этому матчу Де Дзерби хотел подойти без травм и с полными силами.

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Днепр-1 был не из простых соперников. Команда до этого лишь один раз проиграла и еще один раз сыграла вничью, поэтому была среди лидеров чемпионата, имея одинаковое количество очков с Шахтером.

Однако начало матча осталось за хозяевами. И уже на 15-й минуте счет был открыт. Фернандо сумел завоевать мяч, уберечь его от соперников и прицельно пробить в угол ворот – Кожокару в прыжке не дотянулся.

Днепр-1 на это ответил ударом в штангу от Довбика после подачи с углового. Адамюк пытался после этого добить мяч в ворота, но не сумел.

А вот Фернандо еще в первом тайме мог оформить дубль – пробивал мощно, но именно туда, где и стоял голкипер. Правда и Кожокару не решился поймать мяч, отбив его кулаками.

Лучшую возможность сравнять счет гости получили после перерыва – после прострела Довбика в касание пробивал Когут. Но Пятов вовремя вышел из линии ворот, и мяч пришелся в него.

После того как Шахтер провел сразу тройную замену, выпустив Соломона, Траоре и Корниенко, моменты у ворот днепрян стали появляться чаще. Но гол был забит только один. Уже в конце встречи Траоре сумел "продавить" Сватка и пробить в угол ворот.

Шахтер побеждает и отправляется готовиться к матчу Лиги чемпионов. Днепр-1 же теряет возможность обойти соперников.

Видеообзор матча: Шахтер – Днепр-1