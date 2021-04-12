Главными героями выставочных игр станут профессиональные киберспортсмены – одни из лучших в дисциплине FIFA 21.

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Шахтер представит Алексей Forlan FS Мерсер, за Динамо сыграет Виталий Labotryas Муха. Участники проведут серию матчей до двух побед одной из сторон, играя за киберфутбольные аналоги Шахтера и Динамо.

Классико будет транслироваться в прямом эфире на официальных ютуб-каналах ФК Шахтер и ФК Динамо. Комментаторами матчей станут известные футбольные личности, имена которых будут озвучены позже.

Перед украинским классико Шахтер отстает от Динамо на семь очков. До конца чемпионата осталось пять туров.