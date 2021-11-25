Шахтер и Динамо повторили исторический антирекорд Украины в Лиге чемпионов

Динамо и Шахтер потеряли шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Четвертый сезон подряд украинская команда не будет представлена в плей-офф ЛЧ.

Этот результат стал повторением худшего выступления украинских команд в истории выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Повторение антирекорда

До этого подобное произошло в сезоне 2007/08. Тогда "горняки" до последнего тура имели шансы пройти дальше, но проиграли на "Донбасс Арене" Бенфике и завершили выступление с 6 очками. В группе также были Милан (выигравший группу) и Селтик (занявший второе место).

Динамо в компании Манчестер Юнайтед (16 очков), Ромы (11) и Спортинга (7) не смогло набрать ни одного очка.

Кроме того, четвертый сезон подряд ни одна украинская команда не будет представлена в плей-офф ЛЧ. Последний раз это удавалось Шахтеру в сезоне 2017/18.

Также, впервые с сезона 2007/08 украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы. В этом сезоне в квалификации Лиги Европы играла Заря, но она вылетела в Лигу конференций.

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