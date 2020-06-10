"Шахтар" – "Динамо": поліція закрила справу про расистський скандал у матчі
Кримінальне провадження про расизм на матчі донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" завершене. Справу про образи Тайсона на расовому підгрунті закрили ще в лютому.
Про це повідомиляє "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію Харківської області.
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"Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових дій) 24 лютого 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження", – заявили у поліції. Також зазначається, що правоохоронці не відповіли на питання видання, чи оголошували комусь підозру в межах цього провадження.
Що сталося на матчі Шахтар – Динамо: хронологія подій
- 10 листопада, відбувся матч між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. При цьому півзахисник "гірників" Тайсон отримав червону картку, показавши непристойний жест в бік вболівальників та вибивши м'яч на трибуни. Поле він покидав зі сльозами на очах. Плакав під час гри й Дентіньо.
- Після матчу обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм. Свою позицію висловив і сам Тайсон.
- Гравця підтримали чимало футболістів, а українська ведуча Яніна Соколова засудила расизм зі сторони вболівальників.
- "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Згодом було опубліковано ще одне відео з расистськими вигуками з трибун.
- При цьому "Динамо" через вихідку фанатів загрожує чимале покарання. Поліція ж розпочала розслідування цього випадку.
- Скористатися цим моментом вирішив бразильський клуб "Інтернаціонале", який хоче повернути Тайсона.
- Фанати "Динамо" пояснили свою поведінку на матчі "підтримкою сов".