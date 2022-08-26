В гости к Борису Джонсону: Шахтер и Динамо планируют сыграть матч УПЛ в Лондоне

Гранды украинского футбола планируют отыграть очную игру чемпионата за пределами нашей страны. Место поединка не только облегчит командам логистику, но и имеет благотворительную цель

Во вторник, 23 августа, стартовал новый сезон чемпионата Украины. Уже отыграли пять поединков, а один из них затянулся на 4,5 часа из-за воздушных тревог.

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Все матчи планируют провести на территории Украины, однако могут быть исключения из этих правил. Как стало известно СМИ, "Динамо" и "Шахтер" могут отыграть свой поединок в Лондоне.

Номинально домашняя для дончан игра должна пройти в 7 туре. Ориентировочная дата – 15 октября. Источник сообщает, что главный тренер Динамо Мирча Луческу не против такой идеи.

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Пока клубы и УПЛ согласовывают организационные вопросы. Игра должна стать благотворительной, все средства от продажи билетов клубы направят на гуманитарные нужды и помощь ВСУ.

Напомним, что дончане будут играть в групповой стадии Лиги чемпионов, где их соперниками станут Реал, Лейпциг и Селтик. Динамо же будет играть в группе Лиги Европы, а своих соперников узнает завтра.

Очная игра фаворитов УПЛ состоится как раз после 4-го тура групповой стадии еврокубков. Сыграть в Европе будет удобно с логистической точки, однако уже через четыре дня Шахтеру и Динамо играть матчи 8 тура УПЛ (против Колоса и Металлиста соответственно). Эти игры точно пройдут в Украине.