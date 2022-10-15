Забивной новичок Шахтера индивидуально тренируется перед украинским Классическим из Динамо

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к 7-му туру УПЛ против киевского Динамо. Индивидуально от команды работали сразу два "горняка".

14 октября команда провела тренировку на базе львовского Руха в Винниках. "Горняки" под наблюдением Игоря Йовичевича провели беговую работу и тактические упражнения. Также отработали подачи с флангов и ударом по воротам.

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"Горняки" готовятся к украинскому Классическому

К сожалению, не все футболисты донецкого клуба тренировались в общей группе. Марьян Швед, ярко дебютировавший в Шахтере, и Андрей Кулаков тренировались по индивидуальной программе.

Кулаков не провел ни одной встречи в этом сезоне за дончан. Швед, который лишь 1 сентября 2022 года официально стал футболистом Шахтера, провел 9 поединков. За сыгранные матчи воспитанник Карпат отличился 3 голами и одним ассистом.

Топ-поединок Шахтер – Динамо состоится 16 октября. Матч рассудит Екатерина Монзуль, для которой это будет уже четвертое украинское Классическое. Стартовый свисток арбитрине на "Арене Львов" прозвучит в 17:00.

Перед матчем донецкий клуб потерял сенсационную победу над Реалом в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов (1:1). Киевляне, показавшие бездарную игру, минимально проиграли Ренну (0:1) в Лиге Европы и упустили все шансы на выход в плей-офф этого еврокубкового турнира.