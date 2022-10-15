14 жовтня команда провела тренування на базі львівського Руху у Винниках. "Гірники" під наглядом Ігоря Йовічевіча провели бігову роботу та тактичні вправи. Також відпрацювали подачі з флангів та ударом по воротах.

Варто дізнатись Шахтар – Динамо: хто транслюватиме класичну битву українських грандів

"Гірники" готуються до українського Класичного

На жаль, не усі футболісти донецького клубу тренувались у загальній групі. Мар'ян Швед, який яскраво дебютував у Шахтарі, та Андрій Кулаков тренувались за індивідуальною програмою.

Кулаков не провів жодної зустрічі у цьому сезоні за донеччан. Натомість Швед, який лише 1 вересня 2022 року офіційно став футболістом Шахтаря, провів 9 поєдинків. За зіграні матчі вихованець Карпат відзначився 3 голами та одним асистом.

До слова. Топ-поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 16 жовтня. Матч розсудить Катерина Монзуль, для якої це буде вже четверте українське Класичне. Стартовий свисток арбітрині на "Арені Львів" пролунає о 17:00.

Перед матчем донецький клуб втратив сенсаційну перемогу над Реалом у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів (1:1). Кияни, які показали бездарну гру, мінімально програли Ренну (0:1) у Лізі Європи та втратили усі шанси на вихід у плей-офф цього єврокубкового турніру.