14 жовтня команда провела тренування на базі львівського Руху у Винниках. "Гірники" під наглядом Ігоря Йовічевіча провели бігову роботу та тактичні вправи. Також відпрацювали подачі з флангів та ударом по воротах.
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"Гірники" готуються до українського Класичного
На жаль, не усі футболісти донецького клубу тренувались у загальній групі. Мар'ян Швед, який яскраво дебютував у Шахтарі, та Андрій Кулаков тренувались за індивідуальною програмою.
Кулаков не провів жодної зустрічі у цьому сезоні за донеччан. Натомість Швед, який лише 1 вересня 2022 року офіційно став футболістом Шахтаря, провів 9 поєдинків. За зіграні матчі вихованець Карпат відзначився 3 голами та одним асистом.
Перед матчем донецький клуб втратив сенсаційну перемогу над Реалом у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів (1:1). Кияни, які показали бездарну гру, мінімально програли Ренну (0:1) у Лізі Європи та втратили усі шанси на вихід у плей-офф цього єврокубкового турніру.
- Напередодні українського Класичного Шахтар із 13 очками йде на другому місці в УПЛ. Команда Йовічевіча поступається лідеру Колосу лише двома пунктами.
- Динамо з 9 балами займає 8-му позицію у турнірній таблиці чемпіонату України.