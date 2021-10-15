Шахтер деклассировал Зарю, забив 6 голов: Сикан отметился пяткой – видео

Шахтер одержал 8 победу в рамках 11 тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Дончане 15 октября разгромили Зарю и прервали серию из 4 матчей подряд без побед против луганчан.

Шахтер – Заря 6:1

Голы: Фернандо, 11, 36, Педринью, 28, Тете, 71, 90+1, Сикан, 80 – Гладкий, 63

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Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби удивил стартовым составом. Во-первых, в ворота вернулся Анатолий Трубин. Во-вторых, в центре обороны вышел Валерий Бондарь.

Виктор Скрипник, визави Де Дзерби, не побоялся выставить атакующий состав. В нападении гостей вышли Гладкий и Шахаб. В помощь им тренер Зари отправил Громова и Аллахьяра.

Шахтер разбил Зарю за тайм

Уже на 5 минуте Шахтер получил двойную возможность отличиться. Сначала Фернандо воспользовался высокой линией обороны соперника и вышел на рандеву с Мацапурой. Но бразилец не смог переиграть голкипера.

После этого мяч оказался у Марлоса, который пробил из пределов штрафного соперника. Полузащитник пробил в направлении ворот, однако Снурницын выбил мяч.

Заря держалась до 11 минуты, после чего Шахтер воспользовался ошибкой соперника. Трубин выбил мяч из собственных ворот и Казаков выиграл у Фернандо верховую дуэль.

Но полузащитник Зари неудачно направил мяч на собственного голкипера, из-за чего Фернандо вышел один на один с Мацапурой и на этот раз переиграл вратаря.

Видео гола Фернандо

Головной боли Скрипнику добавила потеря Виталия Вернидуба. Капитан Зари не смог продолжить игру и на 18 минуте покинул поле. Его заменил Максим Имереков.

Несмотря на пропущенный гол Заря не отказалась от своего футбола: луганчане пытались диктовать условие Шахтеру. Свой первый момент гости имели на 24 минуте, заработав штрафной с опасной позиции. Но Булеца пробил над воротами.

Сразу после этого Шахтер едва не "привез" гол в собственные ворота. Трубин долго думал, кому отдать мяч, вследствие чего оказался под прессингом Гладкого. После попытки выбить мяч он оказался у Шахаба. Иранец из пределов штрафного не попал в створ ворот.

В отличие от Зари, "горняки" использовали свои возможности и на 28 минуте удвоили преимущество. Шахтер быстро переместил атаку с правого фланга на левый. Прострел Додо в штрафной завершился голом Педринью.

Видео гола Педринью

Преимущество Шахтера в два гола держалось до 36 минуты, когда Фернандо оформил дубль. Бразилец ворвался в штрафной после того, как "горняки" отобрали мяч у соперника. Фернандо уверенно переиграл Мацапуру – 3:0!

Видео второго гола Фернандо

Ляп Бондаря и шедевр Сикана

После перерыва Шахтер продолжил контролировать игру и создавать момент за моментом. На 55 минуте Педринью был близок, чтобы оформить дубль.

Додо присоединился к атаке "горняков" на правом фланге и сделал прострел в штрафной. Педринью пробил с близкого расстояния, но Зарю спасла перекладина.

Команда Скрипника почти сразу ответила ударом Аллахьяра из-за пределов штрафного, однако значительно выше ворот.

На 60 минуте Зарю во второй раз спас каркас ворот. На этот раз Михаил Мудрик мощно пробил из пределов штрафного луганчан, однако попал в перекладину.

Намек на возвращение интриги в матч состоялся на 63 минуте. Валерий Бондарь неудачно отработал в обороне и потерял мяч под давлением Гладкого. Опытный нападающий продавил защитника и переиграл Трубина – 3:1.

Видео гола Гладкого

Но довольно быстро Заря в очередной раз в поединке поплатилась за отсутствие баланса между нападением и защитой. Алан Патрик великолепным пасом разрезал всю Зарю, после чего Макрос Антонио присоединил к атаке Марлоса. Полузащитник мог забивать сам, но издевательски подсек мяч на Тете, отличившегося в воротах Зари ударом головой.

Видео гола Тете

Унижение Зари продолжилось на 80 минуте. Шахтер в очередной раз провел комбинационную атаку, которая завершилась шедевром от Сикана. Форвард Шахтера отметился голом пяткой после паса Тете.

Видео гола Сикана

Итоговый результат 6:1 на первой компенсированной минуте установил Тете! Бразилец остался один на один перед воротами соперника и легко переправил мяч в ворота.

Видео второго гола Тете

Следующий матч Шахтер сыграет 19 октября против мадридского Реала в Лиге чемпионов. Зарю ждет поездка в Болгарию, где луганчане 21 октября сойдутся с ЦСКА в рамках Лиги конференций.