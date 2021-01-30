Источник: 24 канал

Поединок 21-го тура Ла Лиги между Барселоной и Атлетиком Бильбао состоится в воскресенье, 31 января. Поединок начнется в 22:00.

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Где смотреть матч Барселона – Атлетик

В Украине легально трансляция матча Барселона – Атлетик будет доступна исключительно на платформе Megogo.

Внимание. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подписками от Megogo.

Стоимость подписки "Оптимальная" составляет 99 гривен в месяц. Пользователи этой подписки получают доступ к трансляции футбольных чемпионатов Испании, Германии, Франции и Англии.

Цена подписки "Максимальная" составляет 197 гривен в месяц. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед игрой

Барселона проваливает второй подряд сезон, хотя для каталонцев еще не все потеряно. За 19 матчей в Ла Лиге подопечные Рональда Кумана набрали 37 очков и занимают 3-е место. Впрочем, отставание от Атлетико уже 10 очков. Кроме того, у "матрасников" игра в запасе.

В то же время Атлетик Бильбао в чемпионате не так успешен, как в кубковых матчах. Баски набрали всего 24 очка и занимают 9-е место.