Готовится громкий трансфер: Шахтер близок к подписанию полузащитника из Бундеслиги

Донецкий Шахтер уже вышел из отпуска и готовится к началу сезона-2024/2025. Сейчас "горняки" ведут активную трансферную деятельность и ищут усиление для своего состава.

Сообщается, что уже в ближайшее время действующий чемпион УПЛ подпишет еще одного новичка. Им станет опорный полузащитник немецкого Вольфсбурга Бартол Франьич.

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Усиление центра поля

По информации хорватского издания, этот трансфер – инициатива главного тренера Марино Пушича и спортивного директора Шахтера Дарио Срны. Ожидается, что Франьич подпишет соглашение с донетчанами в ближайшие дни.

Детали сделки пока не называются. Однако сам Вольфсбург приобрел футболиста летом 2022 года за 7,5 миллиона евро у загребского Динамо.

. Действующий контракт Бартола Франьича с "волками" рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что заиграть в Вольфсбурге хорватский полузащитник не смог, поэтому прошлую кампанию провел в аренде, где выступал за Дармштадт. В составе "лилий" сыграл 20 матчей в Бундеслиге, в которых отдал 1 ассист.

Также на счету Бартола Франьича есть в активе 15 поединков за Хорватию U-21. Он играл за все юниорские сборные "клетчатых", однако за национальную команду пока не дебютировал.