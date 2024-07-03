Повідомляється, що вже найближчим часом чинний чемпіон УПЛ підпише ще одного новачка. Ним стане опорний півзахисник німецького Вольфсбурга Бартол Франьїч.

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Підсилення центру поля

За інформацією хорватського видання, цей трансфер – ініціатива головного тренера Маріно Пушича та спортивного директора Шахтаря Даріо Срни. Очікується, що Франьїч підпише угоду з донеччанами найближчими днями.

Деталі угоди поки не називаються. Проте сам Вольфсбург придбав футболіста влітку 2022 року за 7,5 мільйона євро в загребського Динамо.

Довідка. Чинний контракт Бартола Франьїча з "вовками" розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює 24-річного футболіста в 1,8 мільйона євро.

Зазначимо, що заграти у Вольфсбургу хорватський півзахисник не зміг, тому минулу кампанію провів в оренді, де виступав за Дармштадт. У складі "лілій" зіграв 20 матчів у Бундеслізі, в яких віддав 1 асист.

Також на рахунку Бартола Франьїча є в активі 15 поєдинків за Хорватію U-21. Він грав за всі юніорські збірні "картатих", проте за національну команду поки не дебютував.