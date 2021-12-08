Шахтер без побед покинул еврокубки: оценки игроков за матч с Шерифом

Шахтер с потерянной победы завершил для себя сезон в еврокубках. Донецкий клуб сыграл вничью с Шерифом в Лиге чемпионов.

Кто стал лучшим на поле

"Горняки" были близки к первой в сезоне Лиги чемпионов победе. Но пропустили на последних секундах матча.

Подробнее Шахтер упустил победу над Шерифом, пропустив гол на последней минуте матча Лиги чемпионов

Дончане первыми открыли счет в игре. Голом отметился Фернандо.

Казалось, что все идет по плану украинского клуба, но гости проявили характер. Шериф под руководством украинца Юрия Вернидуба сравнял счет уже на третьей компенсированной минуте.

В итоге – ничья 1:1. Шахтер с одним очком завершил для себя еврокубковый сезон на стадии группового раунда.

Статистический портал WhoScored оценил игру футболистов. Лучшим игроком матча стал легионер Шахтера Манор Соломон – 8.3. Вторым в составе "горняков" стал автор гола Фернандо – 7.3. А на третьем месте расположился центрбек Сергей Кривцов – 7.2.

В составе соперника из Молдовы лучшим стал ганец Эдмунд Аддо – 7.4.



Шахтер – Шериф: оценки игроков / Скриншот из WhoScored

Шахтер попрощался с еврокубками

Подопечные Роберто Де Дзерби завершили групповой раунд Лиги чемпионов на последнем четвертом месте в группе D. Донецкий клуб за 6 матчей получил всего два очка в поединках с Интером и Шерифом.

Лидером группы стал Реал, опередивший Интер на пять пунктов. "Нерадзурри" идут в плей-офф со второго места.

В Лигу Европы опустился Шериф Вернидуба (7 баллов). Украина осталась без представителей в еврокубках. Динамо тоже вылетело из Лиги чемпионов, а Заря из Лиги конференций.