Битва за плей-офф: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер – Антверпен

28 ноября 2023, 19:29
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Во вторник, 28 ноября, донецкий Шахтер сыграет матч против Антверпена в Лиге чемпионов. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Антверпен доступна на сайте 24 Канала.

Шахтер в матче против Антверпена может обеспечить себе участие в еврокубках весной 2024 года. Для этого будет достаточно не проиграть сопернику, и тогда "горняки" гарантированно не опустятся ниже третьего места, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы. А если удастся победить, то можно будет посоревноваться и за место в плей-офф Лиги чемпионов.

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По результатам матча против Антверпена (и частично от результата матча Барселона – Порту) и будет известно, на что может рассчитывать украинская команда в дальнейшем.

Важно! Матч Шахтер – Антверпен начнется в 19.45.

Смотреть онлайн матч Шахтер – Антверпен в Украине можно будет на платформе Megogo и Volia TV. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Антверпен. Здесь также будут опубликованы голы матча, а по окончании – видеообзор всей игры.

Шахтер – Антверпен 1:0

Гол: Матвиенко, 12

Стартовые составы

  • Шахтер: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Гочелейшвили, Степаненко, Крыськив, Судаков, Невертон, Зубков, Сикан
  • Антверпен: Бюте, Вейндал, Батейль, Вермеерен, Керк, Альхассан, Муя, Баликвиша, Янссен, Альдерверейльд, Кулибали.

48. Игроки бельгийского клуба активно начали второй тайм. И несколько раз доставляли мяч в штрафную соперника. Так что Потрошнику уже неоднократно пришлось вступать в игру.

46. Второй тайм начался

46. Замена в перерыве в составе "Антверпена". Эджуке вышел на поле вместо Керка

45+1. Конец первого тайма

45+1. Керк получил предупреждение за отмах локтем

41. Еще один опасный удар по воротам "Шахтера". И снова пробивал Муя. На этот раз с рикошетом, после чего мяч высокой дугой летел в ворота. И Ризнык только в прыжке достал его под перекладиной.

39. Какой момент не реализовали игроки "Шахтера"! Атака команды, Крыскиву удалось прострелить со штрафной почти от края поля. Невертон сумел выиграть мяч. Но с его ударом справился вратарь. Первым на добивании оказался Судаков. Но он в прыжке отправил мяч выше ворот

35. Два опасных прострела игроков "Шахтера" с флангов закончились тем, что никто эти прострелы так и не замкнул.

31. Муя мощно пробивал по воротам "горняков" с линии штрафной. Ризнык кулаками просто отбил мяч в сторону

30. Степаненко довольно грубо сыграл против соперника. Но арбитр решил не давать желтую карточку игроку "Шахтера"

29. Кулибали получил желтую карточку от арбитра за удар в лицо Сикана во время борьбы за мяч

23. Еще один опасный удар по воротам "горняков". На этот раз с рикошетом. Но снова Ризнык забрал мяч в руки

22. Опасный прострел с фланга. И Янссену не хватило считанных сантиметров, чтобы падении отправить мяч в ворота "Шахтера"

21. Гочолоишвили пытался убежать в атаку флангом. Но "уперся" в соперника, забравшего у него мяч

14. "Антверпен" получил право на угловой. Но Ризнык уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

ГООООООЛ!!!!! Матвиенко!!!!

12. "Шахтер" получил право на штрафной удар на фланге. Со стандарта подавал Зубков. И Матвиенко в падении головой отправил мяч в ворота.

 

9. Еще одна атака от "Антверпена". Игроки быстро в касание доставили мяч в штрафную. И только Вермеерен не успел до мяча.

7. Игроки бельгийского клуба провели атаку после ошибки Судакова, не попавшего по мячу. И в штрафной только подкат Азарова в последний момент заблокировал удар Янссена

3. Быстрая атака "горняков". Мяч получил Невертон. Но с ударом у него не сложилось – он отправил мяч мимо рамки ворот

Матч начался

1. Раздался стартовый свисток. Игроки "Шахтера" развели мяч из центра поля

Футболисты уже в поле. Раздался гимн Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" – "Антверпен" начнется в 19:45

Автор: Юрій Семенюк