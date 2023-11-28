Битва за плей-офф: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер – Антверпен
Во вторник, 28 ноября, донецкий Шахтер сыграет матч против Антверпена в Лиге чемпионов. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Антверпен доступна на сайте 24 Канала.
Шахтер в матче против Антверпена может обеспечить себе участие в еврокубках весной 2024 года. Для этого будет достаточно не проиграть сопернику, и тогда "горняки" гарантированно не опустятся ниже третьего места, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы. А если удастся победить, то можно будет посоревноваться и за место в плей-офф Лиги чемпионов.
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По результатам матча против Антверпена (и частично от результата матча Барселона – Порту) и будет известно, на что может рассчитывать украинская команда в дальнейшем.Важно! Матч Шахтер – Антверпен начнется в 19.45.
Смотреть онлайн матч Шахтер – Антверпен в Украине можно будет на платформе Megogo и Volia TV. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Антверпен. Здесь также будут опубликованы голы матча, а по окончании – видеообзор всей игры.
Шахтер – Антверпен 1:0
Гол: Матвиенко, 12
Стартовые составы
- Шахтер: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Гочелейшвили, Степаненко, Крыськив, Судаков, Невертон, Зубков, Сикан
- Антверпен: Бюте, Вейндал, Батейль, Вермеерен, Керк, Альхассан, Муя, Баликвиша, Янссен, Альдерверейльд, Кулибали.
48. Игроки бельгийского клуба активно начали второй тайм. И несколько раз доставляли мяч в штрафную соперника. Так что Потрошнику уже неоднократно пришлось вступать в игру. 46. Второй тайм начался 46. Замена в перерыве в составе "Антверпена". Эджуке вышел на поле вместо Керка 45+1. Конец первого тайма 45+1. Керк получил предупреждение за отмах локтем 41. Еще один опасный удар по воротам "Шахтера". И снова пробивал Муя. На этот раз с рикошетом, после чего мяч высокой дугой летел в ворота. И Ризнык только в прыжке достал его под перекладиной. 39. Какой момент не реализовали игроки "Шахтера"! Атака команды, Крыскиву удалось прострелить со штрафной почти от края поля. Невертон сумел выиграть мяч. Но с его ударом справился вратарь. Первым на добивании оказался Судаков. Но он в прыжке отправил мяч выше ворот 35. Два опасных прострела игроков "Шахтера" с флангов закончились тем, что никто эти прострелы так и не замкнул. 31. Муя мощно пробивал по воротам "горняков" с линии штрафной. Ризнык кулаками просто отбил мяч в сторону 30. Степаненко довольно грубо сыграл против соперника. Но арбитр решил не давать желтую карточку игроку "Шахтера" 29. Кулибали получил желтую карточку от арбитра за удар в лицо Сикана во время борьбы за мяч 23. Еще один опасный удар по воротам "горняков". На этот раз с рикошетом. Но снова Ризнык забрал мяч в руки 22. Опасный прострел с фланга. И Янссену не хватило считанных сантиметров, чтобы падении отправить мяч в ворота "Шахтера" 21. Гочолоишвили пытался убежать в атаку флангом. Но "уперся" в соперника, забравшего у него мяч 14. "Антверпен" получил право на угловой. Но Ризнык уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 12. "Шахтер" получил право на штрафной удар на фланге. Со стандарта подавал Зубков. И Матвиенко в падении головой отправил мяч в ворота. 9. Еще одна атака от "Антверпена". Игроки быстро в касание доставили мяч в штрафную. И только Вермеерен не успел до мяча. 7. Игроки бельгийского клуба провели атаку после ошибки Судакова, не попавшего по мячу. И в штрафной только подкат Азарова в последний момент заблокировал удар Янссена 3. Быстрая атака "горняков". Мяч получил Невертон. Но с ударом у него не сложилось – он отправил мяч мимо рамки ворот 1. Раздался стартовый свисток. Игроки "Шахтера" развели мяч из центра поля Футболисты уже в поле. Раздался гимн Лиги чемпионов Матч "Шахтер" – "Антверпен" начнется в 19:45
ГООООООЛ!!!!! Матвиенко!!!!
Матч начался
48. Игроки бельгийского клуба активно начали второй тайм. И несколько раз доставляли мяч в штрафную соперника. Так что Потрошнику уже неоднократно пришлось вступать в игру.
46. Второй тайм начался
46. Замена в перерыве в составе "Антверпена". Эджуке вышел на поле вместо Керка
45+1. Конец первого тайма
45+1. Керк получил предупреждение за отмах локтем
41. Еще один опасный удар по воротам "Шахтера". И снова пробивал Муя. На этот раз с рикошетом, после чего мяч высокой дугой летел в ворота. И Ризнык только в прыжке достал его под перекладиной.
39. Какой момент не реализовали игроки "Шахтера"! Атака команды, Крыскиву удалось прострелить со штрафной почти от края поля. Невертон сумел выиграть мяч. Но с его ударом справился вратарь. Первым на добивании оказался Судаков. Но он в прыжке отправил мяч выше ворот
35. Два опасных прострела игроков "Шахтера" с флангов закончились тем, что никто эти прострелы так и не замкнул.
31. Муя мощно пробивал по воротам "горняков" с линии штрафной. Ризнык кулаками просто отбил мяч в сторону
30. Степаненко довольно грубо сыграл против соперника. Но арбитр решил не давать желтую карточку игроку "Шахтера"
29. Кулибали получил желтую карточку от арбитра за удар в лицо Сикана во время борьбы за мяч
23. Еще один опасный удар по воротам "горняков". На этот раз с рикошетом. Но снова Ризнык забрал мяч в руки
22. Опасный прострел с фланга. И Янссену не хватило считанных сантиметров, чтобы падении отправить мяч в ворота "Шахтера"
21. Гочолоишвили пытался убежать в атаку флангом. Но "уперся" в соперника, забравшего у него мяч
14. "Антверпен" получил право на угловой. Но Ризнык уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
12. "Шахтер" получил право на штрафной удар на фланге. Со стандарта подавал Зубков. И Матвиенко в падении головой отправил мяч в ворота.
9. Еще одна атака от "Антверпена". Игроки быстро в касание доставили мяч в штрафную. И только Вермеерен не успел до мяча.
7. Игроки бельгийского клуба провели атаку после ошибки Судакова, не попавшего по мячу. И в штрафной только подкат Азарова в последний момент заблокировал удар Янссена
3. Быстрая атака "горняков". Мяч получил Невертон. Но с ударом у него не сложилось – он отправил мяч мимо рамки ворот
1. Раздался стартовый свисток. Игроки "Шахтера" развели мяч из центра поля
Футболисты уже в поле. Раздался гимн Лиги чемпионов
Матч "Шахтер" – "Антверпен" начнется в 19:45