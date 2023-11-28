Битва за плей-офф: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер – Антверпен

Во вторник, 28 ноября, донецкий Шахтер сыграет матч против Антверпена в Лиге чемпионов. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Антверпен доступна на сайте 24 Канала.

Шахтер в матче против Антверпена может обеспечить себе участие в еврокубках весной 2024 года. Для этого будет достаточно не проиграть сопернику, и тогда "горняки" гарантированно не опустятся ниже третьего места, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы. А если удастся победить, то можно будет посоревноваться и за место в плей-офф Лиги чемпионов.

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По результатам матча против Антверпена (и частично от результата матча Барселона – Порту) и будет известно, на что может рассчитывать украинская команда в дальнейшем.

Важно! Матч Шахтер – Антверпен начнется в 19.45.

Смотреть онлайн матч Шахтер – Антверпен в Украине можно будет на платформе Megogo и Volia TV. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Антверпен. Здесь также будут опубликованы голы матча, а по окончании – видеообзор всей игры.

Шахтер – Антверпен 1:0

Гол: Матвиенко, 12

Стартовые составы

Шахтер: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Гочелейшвили, Степаненко, Крыськив, Судаков, Невертон, Зубков, Сикан

Антверпен: Бюте, Вейндал, Батейль, Вермеерен, Керк, Альхассан, Муя, Баликвиша, Янссен, Альдерверейльд, Кулибали.