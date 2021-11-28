Шахов забил победный гол за АЕК
Источник:24 канал
ПАС Янина 27 ноября принимал АЕК в рамках чемпионата Греции. Евгений Шахов отметился голом в составе гостей и принес победу.
Украинец принес победу
Евгений Шахов начал матч на скамейке для запасных и вышел на футбольное поле аж на 79-й минуте поединка. Отдыхать пошел Петрос Менталос.
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Однако и этого времени хватило украинскому футболисту, чтобы отметиться голом. На 90-й минуте Шахов своим результативным ударом вывел АЕК вперед и вырвал для команды важную победу – 1:2.
Для Шахова это взятие ворот соперника стало первым за 9 матчей в сезоне-2021/2022.
После победы АЕК с 23 очками занимает второе место в таблице чемпионата Греции. Клуб украинца после 11 туров уступает лидеру Олимпиакосу всего три пункта.
Карьера Шахова в АЕКе
- Шахов выступает за греческий клуб с сентября 2020 года, перейдя из итальянского Лечче.
- Контракт украинца с АЕКом рассчитан до 30 июня 2022 года.
- В своем первом сезоне за АЕК провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола, отдал один ассист и заработал 5 желтых карточек.