Шахов забил победный гол за АЕК

ПАС Янина 27 ноября принимал АЕК в рамках чемпионата Греции. Евгений Шахов отметился голом в составе гостей и принес победу.

Украинец принес победу

Евгений Шахов начал матч на скамейке для запасных и вышел на футбольное поле аж на 79-й минуте поединка. Отдыхать пошел Петрос Менталос.

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Однако и этого времени хватило украинскому футболисту, чтобы отметиться голом. На 90-й минуте Шахов своим результативным ударом вывел АЕК вперед и вырвал для команды важную победу – 1:2.

Для Шахова это взятие ворот соперника стало первым за 9 матчей в сезоне-2021/2022.

После победы АЕК с 23 очками занимает второе место в таблице чемпионата Греции. Клуб украинца после 11 туров уступает лидеру Олимпиакосу всего три пункта.

Карьера Шахова в АЕКе