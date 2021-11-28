Українець приніс перемогу
Євген Шахов розпочав матч на лаві для запасних та вийшов на футбольне поле аж на 79-й хвилині поєдинку. Відпочивати пішов Петрос Менталос.
Варте уваги Два голи наприкінці матчу допомогли Барселоні знищити Вільярреал: відеоогляд гри
Однак і цього часу вистачило українському футболісту, щоб відзначитись голом. На 90-й хвилині Шахов своїм результативним ударом вивів АЕК вперед та вирвав для команди важливу перемогу – 1:2.
Для Шахова це взяття воріт суперника стало першим за 9 матчів у сезоні-2021/2022.
Після звитяги АЕК із 23 очками посідає друге місце у таблиці чемпіонату Греції. Клуб українця після 11 турів поступається лідеру Олімпіакосу лише трьома пунктами.
Кар'єра Шахова у АЕКу
- Шахов виступає за грецький клуб із вересня 2020 року, перейшовши із італійського Лечче.
- Контракт українця з АЕКом розрахований до 30 червня 2022 року.
- У своєму першому сезоні за АЕК провів 35 матчів в усіх турнірах, у яких забив три голи, віддав один асист та заробив 5 жовтих карток.