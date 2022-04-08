Шахматный скандал: Музычук назвала "полуправдой" неподписание письма-обращения

Украинская шахматистка Анна Музычук рассказала, почему они с сестрой Марией не подписали письмо Львовской областной федерации шахмат с требованиями отстранить Россию и Беларусь от соревнований. Соответствующее обращение она учла на своей странице в фейсбуке.

Известные шахматистки объяснили свою позицию

Ранее сообщалось, что одни из самых титулованных гроссмейстерок Украины и мира – Анна и Мария Музычук не подписали письмо об отстранении россиян и белорусов. Из-за такой позиции ев исключили из федерации.

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Анна отреагировала на неподписание письма. Она назвала это "полуправдой".

"То, что мы отказались подписывать эти письма, полуправдой. Нам прислали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными.

Однако нам дважды ответили, что "либо вы подписываете письма с такой формулировкой, либо никто никаких изменений вносить не будет". И это, несмотря на то, что письмо ФШУ не принесло желаемых результатов", – отметила гроссмейстерка.

Хотели внести правки

По словам шахматистки, они с сестрой хотели изменить пункт об отстранении для спортсменов, выразивших свою позицию по поводу войны

"3 марта ведущие российские шахматисты и шахматистки написали открытое письмо Путину, в котором осудили агрессию России против Украины и требовали немедленно закончить войну. Среди подписавших это письмо – члены национальной сборной команды России, олимпийские чемпионы, чемпионы и чемпионки мира и Европы.

Верно ли требование об отстранении всех шахматистов, включая тех, кто поддерживает Украину? Мы считаем, что корректнее либо делать исключение для этих шахматистов/шахматисток, либо исключать всех, но только на период войны", – сказала Музычук.

Также она отметила, что они с сестрой инициировали отстранение России и Белоруссии от командных турниров.

Дополнительно, чего не было в оригинальном письме, мы инициировали устранение российских и белорусских шахматистов и шахматисток от командных соревнований. Мы считаем, что государства Россия и Беларусь не имеют морального права быть представлены на международных соревнованиях,

– заверила Анна.

В обращении сестры Музычук назвала Россию агрессором и призвала полностью отстранить шахматистов/шахматисток, поддерживающих Россию в войне против Украины.