Відомі шахістки пояснили свою позицію

Раніше повідомлялося, що одні з найтитулованіших гросмейстерок України та світу – Анна та Марія Музичук не підписали лист щодо відсторонення росіян та білорусів. Через таку позицію їв виключили з федерації.

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Анна відреагувала на непідписання листа. Вона назвала це "напівправдою".

"Те, що ми відмовилися підписувати ці листи є, напівправдою. Нам надіслали тексти листів, зміст яких був практично ідентичним. Ми двічі хотіли внести свої пропозиції та рекомендації, які могли б зробити ці листи та вимоги більш ефективними.

Проте нам двічі відповіли, що "або ви підписуєте листи з таким формулюванням, або ніхто ніяких змін вносити не буде". І це, незважаючи на те, що лист ФШУ не приніс бажаних результатів", – зазначила гросмейстерка.

Хотіли внести правки

За словами шахістки, вони з сестрою хотіли змінити пункт про відсторонення для спортсменів, що висловили свою позицію щодо війни

"3-го березня провідні російські шахісти та шахістки написали відкритого листа Путіну, в якому засудили агресію Росії проти України та вимагали негайно закінчити війну. Серед тих, хто підписали цей лист – члени національної збірної команди Росії, олімпійські чемпіонки, чемпіони та чемпіонки світу та Європи.

Чи правильною є вимога щодо відсторонення всіх шахістів, включаючи тих, які підтримують Україну? Ми вважаємо, що коректніше або робити виняток для цих шахістів/шахісток, або ж виключати всіх, але тільки на період війни", – сказала Музичук.

Також вона зазначила, що вони з сестрою ініціювали відсторонення Росії та Білорусі від командних турнірів

Додатково, чого не було в оригінальному листі, ми ініціювали відсторонення російських та білоруських шахістів та шахісток від командних змагань. Ми вважаємо, що держави Росія та Білорусь не мають морального права бути представленими на міжнародних змаганнях,

– запевнила Анна.

У зверненні сестри Музичук назвала Росію агресором та закликала повністю відсторонити шахістів/шахісток, які підтримують Росію у війні проти України.