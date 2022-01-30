Супряга успешно прошел медосмотр перед переходом в Сампдорию

Владислав Супряга уже вскоре сможет надеть футболку итальянской Сампдории. Переход нападающего Динамо уже на последней стадии.

Усиление линии атаки

Эпопея с переходом Супряги в клуб Серии А подходит к своему окончанию. Владислав уже успешно прошел медосмотр в Сампдории.

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Обе стороны уже согласовывают последние детали трансфера украинского нападающего. Речь идет об аренде с правом выкупа динамовца.

Пока неизвестно, во сколько точно итальянскому клубу обойдется этот переход 21-летнего форварда. В СМИ говорится о 500 тысячах или 2 миллионах евро за аренду. В контракте трансфера будет опция выкупа, поэтому его сумма может составить 7 – 8 миллионов евро.

По данным Transfermark , стоимость Супряги составляет 4 миллиона евро. Супряга связан контрактом с Динамо, который рассчитан до конца декабря 2025 года.

Потенциально новый клуб Супряги занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Команда получила за 23 поединка 20 очков.

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