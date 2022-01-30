Супряга успешно прошел медосмотр перед переходом в Сампдорию
Источник:Gianlucadimarzio.com
Владислав Супряга уже вскоре сможет надеть футболку итальянской Сампдории. Переход нападающего Динамо уже на последней стадии.
Усиление линии атаки
Эпопея с переходом Супряги в клуб Серии А подходит к своему окончанию. Владислав уже успешно прошел медосмотр в Сампдории.
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Обе стороны уже согласовывают последние детали трансфера украинского нападающего. Речь идет об аренде с правом выкупа динамовца.
Пока неизвестно, во сколько точно итальянскому клубу обойдется этот переход 21-летнего форварда. В СМИ говорится о 500 тысячах или 2 миллионах евро за аренду. В контракте трансфера будет опция выкупа, поэтому его сумма может составить 7 – 8 миллионов евро.Интересно. По данным Transfermark, стоимость Супряги составляет 4 миллиона евро. Супряга связан контрактом с Динамо, который рассчитан до конца декабря 2025 года.
Потенциально новый клуб Супряги занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Команда получила за 23 поединка 20 очков.
Супряга потерял доверие Луческу в Динамо
- Молодой форвард постепенно потерял место в составе и доверие главного тренера Динамо Мирчи Луческу. Супряга появлялся на поле только с замены.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за "бело-синих" лишь 6 поединков, в которых не отметился результативными ударами.