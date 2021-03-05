Выходные 6 – 8 Марта подарят фанатами футбола настоящий праздник. Сразу в четырех топовых лигах состоятся матчи, в которых главные претенденты на чемпионство сойдутся если не с прямыми конкурентами, то в принципиальных дерби. И только игра сможет подтвердить, имеют ли их чемпионские амбиции основание под собой.

Англия. Станет ли Манчестер Сити чемпионом?

Воскресенье, 7 Марта, 18:30. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

В АПЛ на этих выходных состоится не только дерби между МанСити и МЮ. На "Этихад Стэдиум" сойдутся команды, которые занимают два верхних места в турнирной таблице.

Прогноз Favbet

Победа Манчестер Сити – 1,51

Ничья – 4,4

Победа Манчестер Юнайтед – 6,8

Манчестер Сити выиграл 21 матч подряд во всех турнирах. Команда не проигрывает в 2021 году. И стремится дальше удержать эту серию. Кроме того, за 11 туров до окончания чемпионата, "горожане" опережают ближайшего преследователя на 14 очков.

В Манчестер Юнайтед не все так хорошо. Из пяти последних матчей в АПЛ команда выиграла только один, еще четыре сведя к ничейному результату. Именно это позволило как МанСити оторваться от преследователя, так и Лестеру догнать "красных дьяволов".

Поэтому интрига за победу в АПЛ почти умерла. В Favbet уже принимают ставки на то, что Манчестер Сити станет чемпионом. И для тех, кто верит в чудо, есть возможность сделать ставку на их конкурентов – коэффициент 120 на то, что Манчестер Юнайтед победит в этом сезоне в АПЛ. Шансы других команд еще более призрачны – 200 на Лестер, 250 на Челси и 500 – на Ливерпуль, Эвертон, Тоттенхэм или Вест Хэм.

Испания. Мадридское дерби в пользу Барселоны

Воскресенье, 7 март, 17:15. Атлетико – Реал

Чемпионат Испании на этих выходных тоже порадует дерби – мадридским. Атлетико, которое идет первым, будет принимать третий Реал. Отрыв между командами – всего пять очков.

Прогноз Favbet

Победа Атлетико – 2,75

Ничья – 3,3

Победа Реала – 2,75

Этот матч может лишь усугубить интригу в Ла Лиге. Ведь второй в турнирной таблице идет Барселона, набравшая столько же очков, как и "сливки". Учитывая, что шансов на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов у "блаугранас" почти нет после домашнего поражения ПСЖ 1:4 в первом матче 1/8 финала, то команда все силы может сосредоточить именно на чемпионате. И очная встреча Атлетика и Реала может пригодиться.

И все же "матрасники" – тоже довольно грозная команда, хотя и немного сдала в последних матчах. Но они по-прежнему остаются среди главных фаворитов на победу в чемпионате. В Favbet коэффициент на получение Атлетико чемпионского титула – 1,55. Шанс Барселоны – 4. А на победу Реала принимают с коэффициентом 4,5.

Германия. Сделает ли Бавария осечку на финишной прямой?

Суббота, 6 марте. 19:30. Бавария – Боруссия (Д)

Матчи этих команд имеют принципиальный характер, в каком месте они бы ни были. Именно дортмундская Боруссия сумела прервать гегемонию мюнхенского клуба. Но последние восемь лет подряд чемпионом становилась Бавария.

Прогноз Favbet

Победа Баварии – 1,66

Ничья – 4,55

Победа Боруссии – 4,8

Этот матч имеет принципиальное значение для борьбы за чемпионство. Однако для Боруссии, которая за 11 туров до конца чемпионата отстает на 13 очков. А для Баварии и РБ Лейпциг. Их разделяет только два балла. И поражение Баварии в матче против "шмелей" победа "красных быков" выведет уже команду из Лейпцига на первое место. А 4 апреля эти команды сыграют между собой.

Favbet только РБ Лейпциг видит единственным возможным конкурентом Баварии в борьбе за серебряную салатницу. Их шанс на получение первого чемпионства оценили коэффициентом 7. А вот победа Баварии в Бундеслиге – только 1,1. Шансы других команд почти мизерные – 100 на Вольфсбург, 150 на Айнтрахт, 200 – на Боруссию (Д) или Байер.

Италия. Остановят ли украинцы чемпионский марш Интера

Понедельник, 8 Марте. 21:45. Интер – Аталанта

В чемпионате Италии Интер набрал невероятный ход, сметая соперников на своем пути. Теперь команду Антонио Конте ожидает матч против не менее изобретательного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Прогноз Favbet

Победа Интера – 2,06

Ничья – 3,65

Победа Аталанты – 3,7

Интер победил в шести последних матчах Серии А, в том числе своего главного конкурента за чемпионство – Милан. А перед тем – и Ювентус. Если удастся на своем поле одолеть еще и Аталанту, то шансы на чемпионство возрастут в разы. Аталанта, которая идет четвертой, отстает на 10 очков. И если команда украинца Руслана Малиновского и Виктора Коваленко и не среди фаворитов чемпионской гонки, то за топ-4 команда будет бороться до последнего.

И все же Интер, по мнению букмекерской компании Favbet, имеет наибольшие шансы стать чемпионом – 1,18. При этом главным конкурентом для "нерадзури" является не второй Милан, а Ювентус – коэффициент 6 на получение юбилейного, десятого подряд чемпионства для команды из Турина. Относительно шансов Милана, которые долгое время были лидером турнирной таблицы, то на них стоит коэффициент 20. Вероятность Аталанты победить в чемпионате – 40, а Наполи – 50.