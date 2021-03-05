В шаге от чемпионства: Бавария, МанСити, Атлетико и Интер сыграют с главным конкурентами
Выходные 6 – 8 Марта подарят фанатами футбола настоящий праздник. Сразу в четырех топовых лигах состоятся матчи, в которых главные претенденты на чемпионство сойдутся если не с прямыми конкурентами, то в принципиальных дерби. И только игра сможет подтвердить, имеют ли их чемпионские амбиции основание под собой.
Источник:24 канал
Англия. Станет ли Манчестер Сити чемпионом?
Воскресенье, 7 Марта, 18:30. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
В АПЛ на этих выходных состоится не только дерби между МанСити и МЮ. На "Этихад Стэдиум" сойдутся команды, которые занимают два верхних места в турнирной таблице.
Манчестер Сити выиграл 21 матч подряд во всех турнирах. Команда не проигрывает в 2021 году. И стремится дальше удержать эту серию. Кроме того, за 11 туров до окончания чемпионата, "горожане" опережают ближайшего преследователя на 14 очков.
В Манчестер Юнайтед не все так хорошо. Из пяти последних матчей в АПЛ команда выиграла только один, еще четыре сведя к ничейному результату. Именно это позволило как МанСити оторваться от преследователя, так и Лестеру догнать "красных дьяволов".
Поэтому интрига за победу в АПЛ почти умерла. В Favbet уже принимают ставки на то, что Манчестер Сити станет чемпионом. И для тех, кто верит в чудо, есть возможность сделать ставку на их конкурентов – коэффициент 120 на то, что Манчестер Юнайтед победит в этом сезоне в АПЛ. Шансы других команд еще более призрачны – 200 на Лестер, 250 на Челси и 500 – на Ливерпуль, Эвертон, Тоттенхэм или Вест Хэм.
Испания. Мадридское дерби в пользу Барселоны
Воскресенье, 7 март, 17:15. Атлетико – Реал
Чемпионат Испании на этих выходных тоже порадует дерби – мадридским. Атлетико, которое идет первым, будет принимать третий Реал. Отрыв между командами – всего пять очков.
Этот матч может лишь усугубить интригу в Ла Лиге. Ведь второй в турнирной таблице идет Барселона, набравшая столько же очков, как и "сливки". Учитывая, что шансов на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов у "блаугранас" почти нет после домашнего поражения ПСЖ 1:4 в первом матче 1/8 финала, то команда все силы может сосредоточить именно на чемпионате. И очная встреча Атлетика и Реала может пригодиться.
И все же "матрасники" – тоже довольно грозная команда, хотя и немного сдала в последних матчах. Но они по-прежнему остаются среди главных фаворитов на победу в чемпионате. В Favbet коэффициент на получение Атлетико чемпионского титула – 1,55. Шанс Барселоны – 4. А на победу Реала принимают с коэффициентом 4,5.
Германия. Сделает ли Бавария осечку на финишной прямой?
Суббота, 6 марте. 19:30. Бавария – Боруссия (Д)
Матчи этих команд имеют принципиальный характер, в каком месте они бы ни были. Именно дортмундская Боруссия сумела прервать гегемонию мюнхенского клуба. Но последние восемь лет подряд чемпионом становилась Бавария.
Этот матч имеет принципиальное значение для борьбы за чемпионство. Однако для Боруссии, которая за 11 туров до конца чемпионата отстает на 13 очков. А для Баварии и РБ Лейпциг. Их разделяет только два балла. И поражение Баварии в матче против "шмелей" победа "красных быков" выведет уже команду из Лейпцига на первое место. А 4 апреля эти команды сыграют между собой.
Favbet только РБ Лейпциг видит единственным возможным конкурентом Баварии в борьбе за серебряную салатницу. Их шанс на получение первого чемпионства оценили коэффициентом 7. А вот победа Баварии в Бундеслиге – только 1,1. Шансы других команд почти мизерные – 100 на Вольфсбург, 150 на Айнтрахт, 200 – на Боруссию (Д) или Байер.
Италия. Остановят ли украинцы чемпионский марш Интера
Понедельник, 8 Марте. 21:45. Интер – Аталанта
В чемпионате Италии Интер набрал невероятный ход, сметая соперников на своем пути. Теперь команду Антонио Конте ожидает матч против не менее изобретательного тренера Джан Пьеро Гасперини.
Интер победил в шести последних матчах Серии А, в том числе своего главного конкурента за чемпионство – Милан. А перед тем – и Ювентус. Если удастся на своем поле одолеть еще и Аталанту, то шансы на чемпионство возрастут в разы. Аталанта, которая идет четвертой, отстает на 10 очков. И если команда украинца Руслана Малиновского и Виктора Коваленко и не среди фаворитов чемпионской гонки, то за топ-4 команда будет бороться до последнего.
И все же Интер, по мнению букмекерской компании Favbet, имеет наибольшие шансы стать чемпионом – 1,18. При этом главным конкурентом для "нерадзури" является не второй Милан, а Ювентус – коэффициент 6 на получение юбилейного, десятого подряд чемпионства для команды из Турина. Относительно шансов Милана, которые долгое время были лидером турнирной таблицы, то на них стоит коэффициент 20. Вероятность Аталанты победить в чемпионате – 40, а Наполи – 50.
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