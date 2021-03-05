Вихідні 6 – 8 березня подарують фанатами футболу справжнє свято. Одразу у чотирьох топових лігах відбудеться матчі, в яких головні претенденти на чемпіонство зійдуться якщо не з прямими конкурентами, то у принципових дербі. І лише гра зможе підтвердити, чи мають їх чемпіонські амбіції ґрунт під собою.

Англія. Чи стане Манчестер Сіті чемпіоном?

Неділя, 7 березня, 18:30. Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

В АПЛ на цих вихідних відбудеться не лише дербі між МанСіті та МЮ. На "Етіхад Стедіум" зійдуться команди, які посідають два верхні місця у турнірній таблиці.

Прогноз Favbet

Перемога Манчестер Сіті – 1,51

Нічия – 4,4

Перемога Манчестер Юнайтед – 6,8

Манчестер Сіті виграв 21 матч поспіль у всіх турнірах. Команда не програє у 2021 році. І прагне далі втримати цю серію. Окрім того, за 11 турів до закінчення чемпіонату, "містяни" випереджають найближчого переслідувача на 14 очок.

У Манчестер Юнайтед не все так добре. З п'яти останніх матчів в АПЛ команда виграла лише один, ще чотири звівши до нічийного результату. Саме це дозволило як МанСіті відірватися від переслідувача, так і Лестеру наздогнати "червоних дияволів".

Відтак інтрига за перемогу в АПЛ майже померла. У Favbet вже не приймають ставки на те, що Манчестер Сіті стане чемпіоном. Та для тих, хто вірить у диво, є можливість зробити ставку на їх конкурентів – коефіцієнт 120 на те, що Манчестер Юнайтед переможе в цьому сезоні в АПЛ. Шанси інших команд ще примарніші – 200 на Лестер, 250 на Челсі та 500 – на Ліверпуль, Евертон, Тоттенхем чи Вест Хем.

Іспанія. Мадридське дербі на користь Барселони

Неділя, 7 березня, 17:15. Атлетіко – Реал

Чемпіонат Іспанії на цих вихідних теж порадує дербі – мадридським. Атлетіко, яке йде першим, прийматиме третій Реал. Відрив між командами – лише п'ять очок.

Прогноз Favbet

Перемога Атлетіко – 2,75

Нічия – 3,3

Перемога Реала – 2,75

Цей матч може лише збільшити інтригу в Ла Лізі. Адже другою в турнірній таблиці йде Барселона, яка набрала стільки ж очок, як і "вершкові". Зважаючи, що шансів на прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів у "блаугранас" майже немає після домашньої поразки ПСЖ 1:4 у першому матчі 1/8 фіналу, то команда всі сили може зосередити саме на чемпіонаті. І очна зустріч Атлетіка та Реалу може стати в пригоді.

Та все ж "матрацники" – теж доволі грізна команда, хоча і дещо здала в останніх матчах. Але вони і надалі залишаються серед головних фаворитів на перемогу в чемпіонаті. У Favbet коефіцієнт на здобуття Атлетіко чемпіонського титулу – 1,55. Шанс Барселони – 4. А на перемогу Реалу приймають з коефіцієнтом 4,5.

Німеччина. Чи зробить Баварія осічку на фінішній прямій

Субота, 6 березня. 19:30. Баварія – Боруссія (Д)

Матчі цих команд мають принциповий характер, на якому місці вони б не були. Саме дортмундська Боруссія зуміла перервати гегемонію мюнхенського клубу. Але останні вісім років поспіль чемпіоном ставала Баварія.

Прогноз Favbet

Перемога Баварії – 1,66

Нічия – 4,55

Перемога Боруссії – 4,8

Цей матч має принципове значення для боротьби за чемпіонство. Однак не для Боруссії, яка за 11 турів до кінця чемпіонату відстає на 13 очок. А для Баварії та РБ Лейпциг. Їх розділяє лише два бали. І поразка Баварії у матчі проти "джмелів" та перемога "червоних биків" виведе вже команду з Лейпцига на перше місце. А 4 квітня ці команди зіграють між собою.

Favbet лише РБ Лейпциг бачить єдиним можливим конкурентом Баварії в боротьбі за срібну салатницю. Їх шанс на здобуття першого чемпіонства оцінили коефіцієнтом 7. Натомість перемога Баварії у Бундеслізі – лише 1,1. Шанси інших команд майже мізерні – 100 на Вольфсбург, 150 на Айнтрахт, 200 – на Боруссію (Д) чи Баєр.

Італія. Чи зупинять українці чемпіонську ходу Інтера

Понеділок, 8 березня. 21:45. Інтер – Аталанта

У чемпіонаті Італії Інтер набрав неймовірної ходи, змітаючи суперників на своєму шляху. Тепер на команду Антоніо Конте очікує матч проти не менш винахідливого тренера Джан П'єро Гасперіні.

Прогноз Favbet

Перемога Інтера – 2,06

Нічия – 3,65

Перемога Аталанти – 3,7

Інтер переміг у шести останніх матчах Серії А, у тому числі свого головного конкурента за чемпіонство – Мілан. А перед тим – і Ювентус. Якщо вдасться на власному полі здолати ще й Аталанту, то шанси на чемпіонство зростуть в рази. Аталанта, яка йде четвертою, відстає на 10 очок. І якщо команда українців Руслана Маліновського та Віктора Коваленка й не є серед фаворитів чемпіонської гонки, то за топ-4 команда буде боротися до останнього.

Та все ж Інтер, на думку букмекерської компанії Favbet, має найбільші шанси стати чемпіоном – 1,18. При цьому головним конкурентом для "нерадзурі" є не другий Мілан, а Ювентус – коефіцієнт 6 на здобуття ювілейного, десятого поспіль чемпіонства для команди з Турина. Щодо шансів Мілана, які довший час були лідером турнірної таблиці, то на них стоїть коефіцієнт 20. Ймовірність Аталанти перемогти в чемпіонаті – 40, а Наполі – 50.