За крок до чемпіонства: Баварія, МанСіті, Атлетіко та Інтер зіграють з головним конкурентами
Вихідні 6 – 8 березня подарують фанатами футболу справжнє свято. Одразу у чотирьох топових лігах відбудеться матчі, в яких головні претенденти на чемпіонство зійдуться якщо не з прямими конкурентами, то у принципових дербі. І лише гра зможе підтвердити, чи мають їх чемпіонські амбіції ґрунт під собою.
Джерело:24 канал
Англія. Чи стане Манчестер Сіті чемпіоном?
Неділя, 7 березня, 18:30. Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед
В АПЛ на цих вихідних відбудеться не лише дербі між МанСіті та МЮ. На "Етіхад Стедіум" зійдуться команди, які посідають два верхні місця у турнірній таблиці.
Манчестер Сіті виграв 21 матч поспіль у всіх турнірах. Команда не програє у 2021 році. І прагне далі втримати цю серію. Окрім того, за 11 турів до закінчення чемпіонату, "містяни" випереджають найближчого переслідувача на 14 очок.
У Манчестер Юнайтед не все так добре. З п'яти останніх матчів в АПЛ команда виграла лише один, ще чотири звівши до нічийного результату. Саме це дозволило як МанСіті відірватися від переслідувача, так і Лестеру наздогнати "червоних дияволів".
Відтак інтрига за перемогу в АПЛ майже померла. У Favbet вже не приймають ставки на те, що Манчестер Сіті стане чемпіоном. Та для тих, хто вірить у диво, є можливість зробити ставку на їх конкурентів – коефіцієнт 120 на те, що Манчестер Юнайтед переможе в цьому сезоні в АПЛ. Шанси інших команд ще примарніші – 200 на Лестер, 250 на Челсі та 500 – на Ліверпуль, Евертон, Тоттенхем чи Вест Хем.
Іспанія. Мадридське дербі на користь Барселони
Неділя, 7 березня, 17:15. Атлетіко – Реал
Чемпіонат Іспанії на цих вихідних теж порадує дербі – мадридським. Атлетіко, яке йде першим, прийматиме третій Реал. Відрив між командами – лише п'ять очок.
Цей матч може лише збільшити інтригу в Ла Лізі. Адже другою в турнірній таблиці йде Барселона, яка набрала стільки ж очок, як і "вершкові". Зважаючи, що шансів на прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів у "блаугранас" майже немає після домашньої поразки ПСЖ 1:4 у першому матчі 1/8 фіналу, то команда всі сили може зосередити саме на чемпіонаті. І очна зустріч Атлетіка та Реалу може стати в пригоді.
Та все ж "матрацники" – теж доволі грізна команда, хоча і дещо здала в останніх матчах. Але вони і надалі залишаються серед головних фаворитів на перемогу в чемпіонаті. У Favbet коефіцієнт на здобуття Атлетіко чемпіонського титулу – 1,55. Шанс Барселони – 4. А на перемогу Реалу приймають з коефіцієнтом 4,5.
Німеччина. Чи зробить Баварія осічку на фінішній прямій
Субота, 6 березня. 19:30. Баварія – Боруссія (Д)
Матчі цих команд мають принциповий характер, на якому місці вони б не були. Саме дортмундська Боруссія зуміла перервати гегемонію мюнхенського клубу. Але останні вісім років поспіль чемпіоном ставала Баварія.
Цей матч має принципове значення для боротьби за чемпіонство. Однак не для Боруссії, яка за 11 турів до кінця чемпіонату відстає на 13 очок. А для Баварії та РБ Лейпциг. Їх розділяє лише два бали. І поразка Баварії у матчі проти "джмелів" та перемога "червоних биків" виведе вже команду з Лейпцига на перше місце. А 4 квітня ці команди зіграють між собою.
Favbet лише РБ Лейпциг бачить єдиним можливим конкурентом Баварії в боротьбі за срібну салатницю. Їх шанс на здобуття першого чемпіонства оцінили коефіцієнтом 7. Натомість перемога Баварії у Бундеслізі – лише 1,1. Шанси інших команд майже мізерні – 100 на Вольфсбург, 150 на Айнтрахт, 200 – на Боруссію (Д) чи Баєр.
Італія. Чи зупинять українці чемпіонську ходу Інтера
Понеділок, 8 березня. 21:45. Інтер – Аталанта
У чемпіонаті Італії Інтер набрав неймовірної ходи, змітаючи суперників на своєму шляху. Тепер на команду Антоніо Конте очікує матч проти не менш винахідливого тренера Джан П'єро Гасперіні.
Інтер переміг у шести останніх матчах Серії А, у тому числі свого головного конкурента за чемпіонство – Мілан. А перед тим – і Ювентус. Якщо вдасться на власному полі здолати ще й Аталанту, то шанси на чемпіонство зростуть в рази. Аталанта, яка йде четвертою, відстає на 10 очок. І якщо команда українців Руслана Маліновського та Віктора Коваленка й не є серед фаворитів чемпіонської гонки, то за топ-4 команда буде боротися до останнього.
Та все ж Інтер, на думку букмекерської компанії Favbet, має найбільші шанси стати чемпіоном – 1,18. При цьому головним конкурентом для "нерадзурі" є не другий Мілан, а Ювентус – коефіцієнт 6 на здобуття ювілейного, десятого поспіль чемпіонства для команди з Турина. Щодо шансів Мілана, які довший час були лідером турнірної таблиці, то на них стоїть коефіцієнт 20. Ймовірність Аталанти перемогти в чемпіонаті – 40, а Наполі – 50.
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