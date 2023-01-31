Лучше играете – больше вас выступает: сезонный рейтинг будет давать дополнительные места в Лиге Чемпионов

УЕФА, которая уже изменила формат Лиги Чемпионов и увеличила количество участников с 32 до 36, продолжает вносить новинки. Теперь страны-отличники по итогам еврокубкового сезона получат приятные бонусы.

До реформы от УЕФА этот рейтинг был формальностью и просто приятным символическим достижением. Прежде лидером сезонного рейтинга была и Украина.

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Мотивирующее нововведение

Две страны, которые проявят себя лучше в футбольном календарном году на европейской арене, смогут заявить на Лигу Чемпионов еще по одной дополнительной команде. Лидеры сезонного рейтинга будут заявлять по команде, которая финишировала ниже зоны попадания в Лигу Чемпионов. Если бы правило действовало уже сегодня, то по дополнительной команде в ЛЧ смогли затянуть Англия и Нидерланды, как две лучшие Ассоциации в сезоне 2021/2022.

"Сине-желтая" Ассоциация – лидер

Украина стала лидером сезонного рейтинга в сезоне 2008/2009. Тогда наше государство в плей-офф Лиги Европы представили три команды: Шахтер, Динамо и Металлист. Также группы ЛЕ не смог попасть в Днепр, который еще в квалификационном раунде вылетел от швейцарского Беллинцона.

Самое интересное, что украинские клубы выбивали друг друга по пути к вершине Лиги Европы. В 1/8 финала киевский клуб одолел харьковский. Уже в полуфинале турнира Динамо встретилось с Шахтером, но на этот раз киевляне уступили украинскому брату. "Горняки" тогда выиграли ту еврокубковую кампанию.

Страны, которые чаще всего становились лидерами сезонного рейтинга