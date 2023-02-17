Дмитрий Ризник в тему: Анатолий Трубин серьезно заинтересовал испанский гранд

Молодежь донецкого Шахтера приковала незаурядный интерес со стороны европейских клубов. В этот раз на радаре оказался вратарь "горняков" Анатолий Трубин.

Молодым голкипером Шахтера заинтересовалась испанская Севилья. "Рохибланкос" ищут перспективную замену своему основному вратарю.

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Хороший старт в Испании

Испанский коллектив в поисках голкипера, который достойно сможет заменить марокканца Яссина Буна, ставшего трансферной целью ряда клубов из Англии. Анатолий Трубин – приоритетный вариант для Севилии. При этом "рохибланкос" готовы отдать за украинского голкипера только 5 миллионов евро, поскольку Трубин отказывается продлевать контракт (который заканчивается летом 2024-го) с донецким коллективом. Шахтер оценивает своего голкипера в 11 миллионов евро. "Горняки" предусмотрели развитие событий с уходом из команды Трубина, поэтому приобрели потенциальную замену Анатлоию, а именно Дмитрия Ризник.

Севилья этого сезона