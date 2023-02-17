Дмитрий Ризник в тему: Анатолий Трубин серьезно заинтересовал испанский гранд
Источник:El Gol
Молодежь донецкого Шахтера приковала незаурядный интерес со стороны европейских клубов. В этот раз на радаре оказался вратарь "горняков" Анатолий Трубин.
Молодым голкипером Шахтера заинтересовалась испанская Севилья. "Рохибланкос" ищут перспективную замену своему основному вратарю.
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Хороший старт в Испании
Испанский коллектив в поисках голкипера, который достойно сможет заменить марокканца Яссина Буна, ставшего трансферной целью ряда клубов из Англии. Анатолий Трубин – приоритетный вариант для Севилии. При этом "рохибланкос" готовы отдать за украинского голкипера только 5 миллионов евро, поскольку Трубин отказывается продлевать контракт (который заканчивается летом 2024-го) с донецким коллективом. Шахтер оценивает своего голкипера в 11 миллионов евро. "Горняки" предусмотрели развитие событий с уходом из команды Трубина, поэтому приобрели потенциальную замену Анатлоию, а именно Дмитрия Ризник.Кстати говоря, ранее Анатолий Трубин находился в интересах туринского Ювентуса.
Севилья этого сезона
- Дела у команды в чемпионате Испании идут далеко не лучшим образом. Севилья занимает 12-е место в Ла Лиге, отставая на 9 очков от зоны хотя бы Лиги конференций.
- В еврокубках испанский коллектив смотрится увереннее. Севилья заняла третье место в групповом этапе Лиги чемпионов (квартет формировали вместе с Манчестер Сити, Боруссией и Коппенгагеном), что позволило им сыграть в 1/16 Лиги Европы. Кстати, команда там уже выиграла свою первую встречу в ПСВ со счетом 3:0.
- Севилья также упустила возможность поднять над головой Кубок Испании, поскольку "рохибланкос" уступили в четвертьфинале Осасуни.