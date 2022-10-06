Возвращение блудного аргентинца: Севилью возглавил бывший тренер Месси

Андалусийская команда проваливает старт сезона как в Ла Лиге, так и в еврокубках. Это стоило Хулену Лопетеги места работы.

Севилья очень неудачно начала сезон 2022-2023. Еще в прошлом году "нервьоненсе" долгое время боролись за чемпионство, а теперь результаты существенно ухудшились.

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В первых семи матчах чемпионата андалусийцы проиграли 4 раза и идут на 17-м месте. Кроме того, за три тура в ЛЧ Севилья набрала всего один балл (0:0 с Копенгагеном).

Последней каплей стало разгромное поражение дома от дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов. После этого руководство клуба решило попрощаться с Хуленом Лопетеги.

Сразу ему была найдена замена. Новым наставником Севильи стал Хорхе Сампаоли. Аргентинец подписал контракт до конца сезона 2023-2024 годов.

Камбек Хорхе

Интересно, что Сампаоли не так давно возглавлял этот клуб. В сезоне 2016-2017 он привел команду в четвертое место в Ла Лиге и выход в 1/8 финала ЛЧ.

Впрочем, по окончании сезона он расторг контракт с клубом, чтобы возглавить сборную Аргентины накануне ЧМ-2018. Кроме Севильи и родной сборной, Хорхе работал с 18 разными командами и сборными.

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Среди них – национальная команда Чили, а также Сантос, Атлетико Минейро и Марсель. Напомним, что в прошлом сезоне Лопетеги занял с Севильей четвертое место в чемпионате, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.