Севілья дуже невдало почала сезон 2022-2023. Ще минулого року "нервьоненсе" довгий час боролись за чемпіонство, а тепер результати суттєво погіршились.

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У перших семи матчах чемпіонату андалусійці програли 4 рази і йдуть аж на 17-ому місці. Крім того, за три тури в ЛЧ Севілья набрала всього один бал (0:0 із Копенгагеном).

Останньою краплею стала розгромна поразка вдома від дортмундської Боруссії в Лізі чемпіонів. Після цього керівництво клубу вирішило попрощатись із Хуленом Лопетегі.

Одразу ж йому була знайдена заміна. Новим наставником Севільї став Хорхе Сампаолі. Аргентинець підписав контракт до кінця сезону 2023-2024.

Камбек Хорхе

Цікаво, що Сампаолі не так давно вже очолював цей клуб. У сезоні 2016-2017 він привів команду до четвертого місця в Ла Лізі та виходу в 1/8 фіналу ЛЧ.

Втім, після закінчення сезону він розірвав контракт з клубом, щоб очолити збірну Аргентини напередодні ЧС-2018. Крім Севільї та рідної збірної, Хорхе працював із 18 різними командами та збірними.

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Серед них – національна команда Чилі, а також Сантос, Атлетіко Мінейро та Марсель. Нагадаємо, що минулого сезону Лопетегі зайняв з Севільєю четверте місце в чемпіонаті, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.