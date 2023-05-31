Золотой трансфер Моуриньо: как Дибала вывел Рому вперед в финале Лиги Европы – видео гола

Аргентинец только в начале сезона перешел в состояние "волков" из Ювентуса и сразу стал лидером атак римлян. Теперь же его гол в ворота Севильи приблизил Рому к евротрофею.

Рома и Севилья сошлись в финале Лиги Европы-2023. Решающий матч в Будапеште определит не только победителя турнира, но и обладателя путевки в Лигу чемпионов, пишет 24 канал.

Следите с нами Севилья – Рома: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Шансы команд оценивались как одинаковые, но в первом тайме более интересными были римляне. Именно они и смогли открыть счет и сделал это Пауло Дибала, который прошлым летом перешел из Ювентуса.

В центре поля Манчини подхватил мяч у лежащего партнера по команде и разрезным пасом вывел аргентинца почти на свидание из Буна. Пауло пробил мимо марокканца и открыл счет.

Видео гола Пауло Дибала:

. Севилья является рекордсменом Лиги Европы по количеству побед. Испанцы шесть раз торжествовали во втором по рангу еврокубке. Вместо этого Рома только раз выходила в финал, который проиграла Интеру в 1991-м.