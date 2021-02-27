Матч чемпионата Испании между Севильей и Барселоной состоится в субботу, 27 февраля. Игра начнется в 17:15. Смотрите также Дубль Холанда принес Боруссии Дортмунд победу в напряженном матче против Севильи: видео Где смотреть матч Севилья – Барселона Трансляция матча Севилья – Барселона в Украине будет доступна на платформе Megogo. Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн". Перед матчем Барселона сыграла 25 матчей в чемпионате Испании, набрав 50 очков. Это позволяет каталонцам находиться на 3 строчке. Севилья сыграла на один матч меньше и набрала 48 очков. Команды уже дважды встречались в сезоне-2020/2021. В октябре матч на поле Барселоны завершился ничьей 1:1. Второй раз команды встретились 10 февраля в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании. Севилья одержала победу со счетом 2:0.