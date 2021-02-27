Матч чемпионата Испании между Севильей и Барселоной состоится в субботу, 27 февраля. Игра начнется в 17:15.

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Где смотреть матч Севилья – Барселона

Трансляция матча Севилья – Барселона в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем